Украина создает собственные баллистические ракеты
Категория
Украина
Дата публикации

Украина создает собственные баллистические ракеты

ракеты
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Источник:  The Wall Street Journal

Заместительница министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр официально подтвердила, что Украина сейчас разрабатывает несколько отечественных баллистических ракет.

Главные тезисы

  • Украина находится на этапе разработки собственных баллистических ракет для ударов по глубоким тылам врага.
  • Ракетная программа Украины секретная, но до конца 2024-2025 года обещают раскрыть отдельные детали.
  • Эксперты подчеркивают высокие затраты на производство баллистических ракет.

Украина активно создает собственное оружие

Что важно понимать, большинство важных деталей относительно ракетной программы Украины засекречены.

Несмотря на это, министр обороны Рустем Умеров недавно обещал, что до конца 2024 или в 2025-м появится информация о "масштабной ракетной программе".

Как удалось узнать журналистам, сейчас Украина сконцентрировалась над созданием ракет, которыми можно наносить удары по глубоким тылам врага.

Также WSJ сообщает, что украинской ракетной программе Украины по состоянию на сегодняшний день не хватает финансирования и мощностей, из-за чего ее эффективность будет ограничена.

Киев, вероятно, останется зависимым от Запада в отношении некоторых видов оружия на долгие годы вперед, — сказано в сообщении.

У Украины будут баллистические ракеты собственного производства

По словам внештатного советника украинского лидера Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина, одним из препятствий для реализации ракетной программы является недостаточное количество средств.

Эксперт по военной авиации Дуглас Барри рассказал, что производить баллистические ракеты очень дорого.

Прежде всего потому, что они изготавливаются из материалов, которые должны выдерживать очень высокие температуры.

В начале ноября директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что украинская сторона работает над созданием баллистических и крылатых ракет, и новые разработки Вооруженные силы могут получить уже в 2025 году.

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