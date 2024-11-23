В Швейцарии вспыхнул скандал из-за попадания боеприпасов в Украину

Согласно данным иностранных журналистов, Швейцария заблокировала экспорт своих боеприпасов польской фирме, поскольку узнала, что они попадали в Украину.
Главные тезисы
- Польская компания UMO нарушила соглашение и незаконно продавала швейцарские боеприпасы в Украину.
- Государственный секретариат по экономическим вопросам проводит расследование и запретил экспорт соответствующей компании.
Швейцария обеспокоена фактом попадания своих боеприпасов в Украину
По словам журналистов, власти страны узнали о том, что около 645 000 патронов швейцарского производства к малокалиберным боеприпасам оказались в Украине.
Что важно понимать, де-юре это нарушение швейцарского законодательства, поэтому правительство максимально обеспокоено этой информацией.
Польская компания нарушила договоренности
Согласно подписанному соглашению, польская компания имела право перепродавать боеприпасы только в Польше.
Тем не менее, в результате расследования удалось узнать, что указанная фирма "не выполнила контрактные обязательства перед швейцарским производителем, и боеприпасы оказались на украинском фронте".
Государственный секретариат по экономическим вопросам официально подтвердил, что экспорт польской компании будет запрещен.
Что важно понимать, швейцарское законодательство запрещает экспорт военной техники, принадлежащей Швейцарии или производимой в Швейцарии, в страны, находящиеся в состоянии конфликта.
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