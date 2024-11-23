В Швейцарии вспыхнул скандал из-за попадания боеприпасов в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В Швейцарии вспыхнул скандал из-за попадания боеприпасов в Украину

Швейцария
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Источник:  Associated Press

Согласно данным иностранных журналистов, Швейцария заблокировала экспорт своих боеприпасов польской фирме, поскольку узнала, что они попадали в Украину.

Главные тезисы

  • Польская компания UMO нарушила соглашение и незаконно продавала швейцарские боеприпасы в Украину.
  • Государственный секретариат по экономическим вопросам проводит расследование и запретил экспорт соответствующей компании.

Швейцария обеспокоена фактом попадания своих боеприпасов в Украину

По словам журналистов, власти страны узнали о том, что около 645 000 патронов швейцарского производства к малокалиберным боеприпасам оказались в Украине.

Что важно понимать, де-юре это нарушение швейцарского законодательства, поэтому правительство максимально обеспокоено этой информацией.

Государственный секретариат по экономическим вопросам начал расследование после того, как в ноябре прошлого года американское новое издание Defense One сообщило, что Украина получила 645 000 винтовочных патронов с бронебойными снарядами, произведенных SwissP Defense, от польской компании UMO, сказано в сообщении.

Польская компания нарушила договоренности

Согласно подписанному соглашению, польская компания имела право перепродавать боеприпасы только в Польше.

Тем не менее, в результате расследования удалось узнать, что указанная фирма "не выполнила контрактные обязательства перед швейцарским производителем, и боеприпасы оказались на украинском фронте".

Государственный секретариат по экономическим вопросам официально подтвердил, что экспорт польской компании будет запрещен.

Риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий, — заявили власти Швейцарии.

Что важно понимать, швейцарское законодательство запрещает экспорт военной техники, принадлежащей Швейцарии или производимой в Швейцарии, в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

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