У Швейцарії спалахнув скандал через потрапляння боєприпасів в Україну

Згідно з даними іноземних журналістів, Швейцарія заблокувала експорт своїх боєприпасів польській фірмі, оскільки дізналася, що вони потрапляли в Україну.
Головні тези:
- Польська компанія UMO порушила угоду та незаконно постачила швейцарські боєприпаси в Україну.
- Державний секретаріат з економічних питань проводить розслідування та вже заборонив експорт відповідній компанії.
Швейцарія занепокоєна фактом потрапляння своїх боєприпасів в Україну
За словами журналістів, влада країни дізналася по те, що близько 645 000 набоїв швейцарського виробництва до малокаліберних боєприпасів опинилися в Україні.
Що важливо розуміти, де-юре це є порушенням швейцарського законодавства, тому уряд максимально збентежений цією інформацією.
Польська компанія порушила домовленості
Згідно з підписаною угодою, польська компанія мала право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі.
Попри це, в результаті розслідування вдалося дізнатися, що вказана фірма "не виконала контрактні зобов'язання перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися на українському фронті.
Державний секретаріат з економічних питань уже офіційно підтвердив, що експорт польської компанії буде заборонено.
Що важливо розуміти, що швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить Швейцарії або виробленої у Швейцарії, до країн, які перебувають у стані конфлікту.
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