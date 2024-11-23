У Швейцарії спалахнув скандал через потрапляння боєприпасів в Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

У Швейцарії спалахнув скандал через потрапляння боєприпасів в Україну

боєприпаси
Джерело:  Associated Press

Згідно з даними іноземних журналістів, Швейцарія заблокувала експорт своїх боєприпасів польській фірмі, оскільки дізналася, що вони потрапляли в Україну. 

Головні тези:

  • Польська компанія UMO порушила угоду та незаконно постачила швейцарські боєприпаси в Україну.
  • Державний секретаріат з економічних питань проводить розслідування та вже заборонив експорт відповідній компанії.

Швейцарія занепокоєна фактом потрапляння своїх боєприпасів в Україну

За словами журналістів, влада країни дізналася по те, що близько 645 000 набоїв швейцарського виробництва до малокаліберних боєприпасів опинилися в Україні.

Що важливо розуміти, де-юре це є порушенням швейцарського законодавства, тому уряд максимально збентежений цією інформацією.

Державний секретаріат з економічних питань почав розслідування після того, як у листопаді минулого року американське новинне видання Defense One повідомило, що Україна отримала 645 000 гвинтівочних набоїв з бронебійними снарядами, вироблених SwissP Defense, від польської компанії UMO, — йдеться в повідомленні.

Польська компанія порушила домовленості

Згідно з підписаною угодою, польська компанія мала право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі.

Попри це, в результаті розслідування вдалося дізнатися, що вказана фірма "не виконала контрактні зобов'язання перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися на українському фронті.

Державний секретаріат з економічних питань уже офіційно підтвердив, що експорт польської компанії буде заборонено.

Ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий, — заявила влада Швейцарії.

Що важливо розуміти, що швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить Швейцарії або виробленої у Швейцарії, до країн, які перебувають у стані конфлікту.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Не Байден. Хто насправді гальмував надання ATACMS для України
Салліван
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії заявили про смерть відомого пропагандиста — Симоньян панікує
Скотт Беннетт
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна має сильніші карти, ніж думає Путін. Сікорський озвучив попередження диктатору
Сікорський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?