У Швейцарії спалахнув скандал через потрапляння боєприпасів в Україну

Згідно з даними іноземних журналістів, Швейцарія заблокувала експорт своїх боєприпасів польській фірмі, оскільки дізналася, що вони потрапляли в Україну.

Швейцарія занепокоєна фактом потрапляння своїх боєприпасів в Україну

За словами журналістів, влада країни дізналася по те, що близько 645 000 набоїв швейцарського виробництва до малокаліберних боєприпасів опинилися в Україні.

Що важливо розуміти, де-юре це є порушенням швейцарського законодавства, тому уряд максимально збентежений цією інформацією.

Державний секретаріат з економічних питань почав розслідування після того, як у листопаді минулого року американське новинне видання Defense One повідомило, що Україна отримала 645 000 гвинтівочних набоїв з бронебійними снарядами, вироблених SwissP Defense, від польської компанії UMO, — йдеться в повідомленні. Поширити

Польська компанія порушила домовленості

Згідно з підписаною угодою, польська компанія мала право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі.

Попри це, в результаті розслідування вдалося дізнатися, що вказана фірма "не виконала контрактні зобов'язання перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися на українському фронті.

Державний секретаріат з економічних питань уже офіційно підтвердив, що експорт польської компанії буде заборонено.

Ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий, — заявила влада Швейцарії. Поширити

Що важливо розуміти, що швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить Швейцарії або виробленої у Швейцарії, до країн, які перебувають у стані конфлікту.