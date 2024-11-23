После заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы новом российском ракетном комплексе "Орешник" в сети начали появляться многочисленные мемы по этому поводу.

Как в сети высмеяли восхваление Путина "Орешником"

В частности, белорусский оппозиционный телеграмм-канал NEXTA Live в шутку предположил, что перед громким заявлением кремлевский диктатор принял настойку "Орешника".

Пользователь соцсети X Micik Goni также посмеялся над названием и пафосом, с которым Путин презентовал ракету "Орешник".

В сети высмеивают презентацию Путиным ракеты "Орешник"

В сети высмеивают презентацию Путиным ракеты "Орешник"

Что известно о лживых заявлениях Путина об "Орешнике"

Российский диктатор Владимир Путин публично восхваляет баллистическую ракету "Орешник", которой страна-агрессорка РФ ударила по Украине 21 ноября. Команда ISW отмечает, что в его заявлениях больше лжи и выдумок, чем реальных фактов.

Американский Институт изучения войны озвучил предположение, что лживые заявления Путина можно считать еще одним элементом информационной войны, в ходе которой диктатор гиперболизирует возможности России для давления на Запад и Украину.

Как известно, нелегитимный президент РФ ранее утверждал, что "Орешник", дескать, базируется на передовых технологиях.

Кроме того, он уверял, что эта ракета не модернизация советских ракет и уже готовится к серийному производству.