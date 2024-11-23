В сети жестко высмеяли представленный Путиным "Орешник"
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Проиcшествия
Дата публикации

В сети жестко высмеяли представленный Путиным "Орешник"

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

После заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы новом российском ракетном комплексе "Орешник" в сети начали появляться многочисленные мемы по этому поводу.

Главные тезисы

  • Пользователи сети высмеяли презентацию “Орешника” диктатором Путиным, служащую инструментом информационной войны.
  • Эксперты высказывают критику на утверждения Путина, отмечая большое количество лжи и выдумок
  • Социальные сети полны мемов и шуток по поводу лицемерия и пафоса российского лидера
  • Ложные заявления Путина об “Орешнике” могут рассматриваться как элемент информационной войны против Запада и Украины
  • Представленный Путиным “Орешник” вызвал острое негодование и саркастические комментарии в интернете

Как в сети высмеяли восхваление Путина "Орешником"

В частности, белорусский оппозиционный телеграмм-канал NEXTA Live в шутку предположил, что перед громким заявлением кремлевский диктатор принял настойку "Орешника".

Пользователь соцсети X Micik Goni также посмеялся над названием и пафосом, с которым Путин презентовал ракету "Орешник".

В сети жестко высмеяли презентацию Путиным ракеты "Орешник"
В сети высмеивают презентацию Путиным ракеты "Орешник"
В сети жестко высмеяли презентацию Путиным ракеты "Орешник"
В сети высмеивают презентацию Путиным ракеты "Орешник"

Что известно о лживых заявлениях Путина об "Орешнике"

Российский диктатор Владимир Путин публично восхваляет баллистическую ракету "Орешник", которой страна-агрессорка РФ ударила по Украине 21 ноября. Команда ISW отмечает, что в его заявлениях больше лжи и выдумок, чем реальных фактов.

Американский Институт изучения войны озвучил предположение, что лживые заявления Путина можно считать еще одним элементом информационной войны, в ходе которой диктатор гиперболизирует возможности России для давления на Запад и Украину.

Как известно, нелегитимный президент РФ ранее утверждал, что "Орешник", дескать, базируется на передовых технологиях.

Кроме того, он уверял, что эта ракета не модернизация советских ракет и уже готовится к серийному производству.

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