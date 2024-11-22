Удар РФ по Днепру. Путин снова цинично похвастался успешным "испытанием" ракеты "Орешник"

Нелегитимный президент России Владимир Путин вновь заявил об "успешном испытании" ракеты средней дальности "Орешник", имея в виду атаку РФ на "Южмаш" в Днепре. По его словам, у РФ есть еще несколько подобных систем и испытания будут продолжаться.

Путин угрожает Европе "уникальным" "Орешником"

По словам диктатора РФ, система оружия, испытанная 21 ноября, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.

Такого оружия, как мы знаем, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно она появится и в других ведущих странах, — цинично лжет Путин.

Об этом вечером 22 ноября Путин говорил на совещании с руководством Минобороны РФ, ВПК и разработчиками ракетных вооружений России.

Путин заявил, что испытания комплекса "Орешник" прошли успешно и что у России есть запас этих систем. Поделиться

Также правитель РФ сказал, что оккупанты будут продолжать испытания "Орешника".

По его словам, "Орешник" не модернизация старых советских систем, а "это результат работы специалистов из новой России".

Путин снова хвастался, что система "Орешник" при массированном применении "будет сравнима с оружием стратегического назначения" и что противодействия этому оружию пока не существует.

На этом совещании оккупанты заявили, что "Орешник" может поражать цели по всей Европе и предложили принять комплекс на вооружение армии РФ. Путин согласился.

Российская система "Орешник": что известно

По данным Воздушных сил, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Это могла быть ракета "Рубеж", являющаяся потенциальным носителем ядерного заряда.

Два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР. Поделиться

Путин в обращении 21 ноября фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, созданной на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

По данным Главного управления разведки Минобороны, 21 ноября государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету предположительно из состава ракетного комплекса "Кедр".