Путин цинично признался в ударе межконтинентальной баллистикой по "Южмашу" в Днепре

РФ ударила по территории Украины 21 ноября баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание. Об этом заявил нелегитимный президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.
Главные тезисы
- Путин цинично признался в ударе баллистической ракетой “Орешник” по “Южмашу” в Днепре, называя это ответом на американские и британские удары.
- Использование баллистической ракеты РФ привело к повреждениям промышленного предприятия и пострадавшим людям в Днепре.
- Российские МБР сбиваются только дорогостоящим американским комплексом THAAD, отсутствующим на вооружении Украины.
Путин цинично признался в ударе МБР "Орешник" по Днепру
По словам диктатора, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.
В боевых условиях было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности.
Путин заявил, что это якобы был ответ на разрешение западных партнеров Украине наносить удары по территории Российской Федерации. Он традиционно хвастливо заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".
Чем можно сбивать российские МБР
Такую атаку почти невозможно отразить средствами ПВО. Единственный вариант — сбивать ракету на большой высоте, пока она не успела отделить отдельные боевые блоки. На это способен дорогостоящий американский комплекс THAAD, которого Украина не имеет на вооружении. И даже в США и их союзниках он находится в очень ограниченном количестве.
В то же время профильное издание Defense Express считает, что Днепр 21 ноября боевые блоки РС-26 на самом деле не имели взрывчатки и были использованы как имитаторы.
Напомним, 21 ноября из Астраханской области РФ по Днепру была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. В городе повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара, пострадали три человека.
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