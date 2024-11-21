Путин цинично признался в ударе межконтинентальной баллистикой по "Южмашу" в Днепре

РФ ударила по территории Украины 21 ноября баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание. Об этом заявил нелегитимный президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Путин цинично признался в ударе МБР "Орешник" по Днепру

По словам диктатора, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

В боевых условиях было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности.

Путин заявил, что это якобы был ответ на разрешение западных партнеров Украине наносить удары по территории Российской Федерации. Он традиционно хвастливо заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

Чем можно сбивать российские МБР

Такую атаку почти невозможно отразить средствами ПВО. Единственный вариант — сбивать ракету на большой высоте, пока она не успела отделить отдельные боевые блоки. На это способен дорогостоящий американский комплекс THAAD, которого Украина не имеет на вооружении. И даже в США и их союзниках он находится в очень ограниченном количестве.

В то же время профильное издание Defense Express считает, что Днепр 21 ноября боевые блоки РС-26 на самом деле не имели взрывчатки и были использованы как имитаторы.

Они, скорее всего, не имели боевой оснастки и были лишь имитаторами. Но дело в том, что они обладают огромной кинетической энергией из-за падения с околоземного пространства. Поделиться

Напомним, 21 ноября из Астраханской области РФ по Днепру была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. В городе повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара, пострадали три человека.