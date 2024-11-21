Зеленский подтвердил атаку РФ по Днепру межконтинентальной баллистикой

Российская армия впервые применила 21 ноября против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Все характеристики ракеты относятся к межконтинентальной баллистической.
Главные тезисы
- Атака Российской Федерации на Украину межконтинентальной баллистической ракетой вызвала повреждения инфраструктуры и пострадавших
- Эксперты считают, что атака РФ межконтинентальной ракетой РС-26 Рубеж была демонстрацией агрессивного отношения к Украине
- Президент Украины Зеленский обвинил Россию в использовании Украины в качестве полигона для испытаний новых ракет и демонстрации своей силы
- Межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 Рубеж способна достигать цели на расстояние до 6000 км, предназначена для доставки ядерных зарядов
- При атаке РФ по Днепру пострадали промышленное предприятие, центр реабилитации инвалидов и два частных дома, пострадавших госпитализированы
Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру межконтинентальной баллистикой
Как отметил президент Украины, враг продолжает искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины. Сегодня же враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету.
Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой
Как отмечается РФ впервые применила для атаки межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно РС-26 «Рубеж».
Ее масса 40-50 тонн и она предназначена в первую очередь для доставки ядерных зарядов.
По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 км. Это подвижный грунтовой комплекс, и в зависимости от места пуска, ракета может долететь, например, до Киева за 8-10 минут.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-10 — Волгоградская обл.).
Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.
Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.
Кроме того, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.
Пострадали предварительно два человека. 57-летнему мужчине помощь была оказана на месте. 42-летняя женщина госпитализирована.
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