Зеленский подтвердил атаку РФ по Днепру межконтинентальной баллистикой

Российская армия впервые применила 21 ноября против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Все характеристики ракеты относятся к межконтинентальной баллистической.

Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру межконтинентальной баллистикой

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы — вспоминает две украинские революции, чествует то, какие украинцы действительно. Сегодня же наш сумасшедший сосед еще раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил президент Украины, враг продолжает искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины. Сегодня же враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету.

Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической . Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин (Владимир Путин, диктатор — ред.) использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой, сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Как отмечается РФ впервые применила для атаки межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно РС-26 «Рубеж».

Ее масса 40-50 тонн и она предназначена в первую очередь для доставки ядерных зарядов.

По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 км. Это подвижный грунтовой комплекс, и в зависимости от места пуска, ракета может долететь, например, до Киева за 8-10 минут.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-10 — Волгоградская обл.).

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.

Кроме того, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.