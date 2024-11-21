Зеленський підтвердив атаку РФ по Дніпру міжконтинентальною балістикою

Російська армія вперше застосувала 21 листопада проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Всі характеристики ракети належать до міжконтинентальної балістичної.
Головні тези:
- Російська армія вперше використала міжконтинентальну балістичну ракету проти України, зафіксовано пошкодження інфраструктури та постраждали люди.
- Ворог, шукаючи нові ракети, використовує Україну як полігон для своїх випробувань, демонструючи агресивне ставлення до сусідньої країни.
- Російська Федерація використала для атаки міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 Рубеж, здатну досягати цілі на відстань до 6000 км.
Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру міжконтинентальною балістикою
Як зазначив президент України, наразі ворог продовжує шукати ракети по усьому світу, щоб застосовувати їх проти України. Сьогодні ж ворог вперше застосував міжконтинентальну балістичну ракету.
Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою
Як зазначається РФ вперше застосувала для атаки міжконтинентальну балістична ракета, ймовірно РС-26 «Рубеж».
Її маса 40-50 тонн і вона призначена насамперед для доставки ядерних зарядів.
За даними відкритих джерел, PC-26 "Рубеж" може вражати цілі на відстані до 6000 кілометрів. Це рухомий грунтовий комплекс, і в залежності від місця пуску, ракета може долетіти, приміром, до Києва за 8-10 хвилин.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).
Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.
Також відомо, що у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів. Зокрема зруйновано котельню, вибиті вікна.
Окрім того, пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки.
Постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка — госпіталізована.
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