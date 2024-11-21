Зеленський підтвердив атаку РФ по Дніпру міжконтинентальною балістикою
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підтвердив атаку РФ по Дніпру міжконтинентальною балістикою

Володимир Зеленський
Зеленський підтвердив атаку РФ по Дніпру міжконтинентальною балістикою
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Російська армія вперше застосувала 21 листопада проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Всі характеристики ракети належать до міжконтинентальної балістичної.

Головні тези:

  • Російська армія вперше використала міжконтинентальну балістичну ракету проти України, зафіксовано пошкодження інфраструктури та постраждали люди.
  • Ворог, шукаючи нові ракети, використовує Україну як полігон для своїх випробувань, демонструючи агресивне ставлення до сусідньої країни.
  • Російська Федерація використала для атаки міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 Рубеж, здатну досягати цілі на відстань до 6000 км.

Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру міжконтинентальною балістикою

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи — згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив президент України, наразі ворог продовжує шукати ракети по усьому світу, щоб застосовувати їх проти України. Сьогодні ж ворог вперше застосував міжконтинентальну балістичну ракету.

Всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін (Володимир Путін, диктатор, — ред.) використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною, — повідомив Володимир Зеленський.

Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою

Як зазначається РФ вперше застосувала для атаки міжконтинентальну балістична ракета, ймовірно РС-26 «Рубеж».

Її маса 40-50 тонн і вона призначена насамперед для доставки ядерних зарядів.

За даними відкритих джерел, PC-26 "Рубеж" може вражати цілі на відстані до 6000 кілометрів. Це рухомий грунтовий комплекс, і в залежності від місця пуску, ракета може долетіти, приміром, до Києва за 8-10 хвилин.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.

Також відомо, що у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів. Зокрема зруйновано котельню, вибиті вікна.

Окрім того, пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки.

Постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка — госпіталізована.

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Категорія
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