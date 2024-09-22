У РФ вибухнула міжконтинентальна ракета під час випробувань — супутникові фото

У РФ просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат" або “Сатана”.

Що відомо про вибух балістичної ракети у РФ

Супутниковий знімок російського космодрому “Плєсєцк” після вибуху ракети опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson.

Як можна побачити на фото, на місці стартового майданчика залишився тільки кратер.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Як випливає з наведеного знімка, пуск ракети міг відбуватися із шахтної пускової установки, старт був невдалим і це завершилось настільки масштабним вибухом, що на місці стартового майданчика залишився тільки кратер, — йдеться в дописі. Поширити

Зазначається, що попередньо вибухнула РС-28 «Сатана» чи навіть «Сармат». Сталося це у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті — це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати — це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі «Байконур» при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16, — зазначають ЗМІ. Поширити

Нагадаємо, єдиний успішний, як стверджувало Міноборони РФ, запуск ракети з космодрому "Плесецьк" стався 20 квітня 2022 року. Попри це, нелегітимний президент Росії Володимир Путін у лютому 2024 року стверджував, що ракета "Сармати" вже поставлена ​​у війська.

Дослідники виявили розташування ядерної ракети "Буревісник" РФ

Американські дослідники Декер Евелет та Джеффрі Льюїс за допомогою супутникових знімків виявили ймовірне місце розгортання російської крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном.

За оцінкою Евелета, йдеться про дев'ять горизонтальних пускових майданчиків, розташованих трьома групами всередині високих берм, призначених для захисту від атаки або детонації внаслідок випадкового вибуху.

Він розповів Reuters, що цей об’єкт, розташований за 475 км на північ від Москви, "призначений для великої стаціонарної ракетної системи, а єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (Росія — ред.) зараз розробляють, є "Буревісник".