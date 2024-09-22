У РФ вибухнула міжконтинентальна ракета під час випробувань — супутникові фото

У РФ просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат" або “Сатана”.
Головні тези:
- На космодромі “Плєсєцк” вибухла міжконтинентальна ракета РС-28 “Сармат” або “Сатана” під час випробувань.
- Супутникові фото показали кратер на місці стартового майданчика, що свідчить про масштабність вибуху.
- Експерти вважають, що подібні катастрофи при випробуваннях ракет відбуваються рідко, з останньою подібною ситуацією в 1960 році на космодромі “Байконур”.
- У лютому 2024 року Володимир Путін заявляв про постановку ракети “Сармат” у війська, хоча згідно з інформацією вона могла вибухнути під час випробувань.
Що відомо про вибух балістичної ракети у РФ
Супутниковий знімок російського космодрому “Плєсєцк” після вибуху ракети опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson.
Як можна побачити на фото, на місці стартового майданчика залишився тільки кратер.
My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024
As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa
Зазначається, що попередньо вибухнула РС-28 «Сатана» чи навіть «Сармат». Сталося це у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.
Нагадаємо, єдиний успішний, як стверджувало Міноборони РФ, запуск ракети з космодрому "Плесецьк" стався 20 квітня 2022 року. Попри це, нелегітимний президент Росії Володимир Путін у лютому 2024 року стверджував, що ракета "Сармати" вже поставлена у війська.
Дослідники виявили розташування ядерної ракети "Буревісник" РФ
Американські дослідники Декер Евелет та Джеффрі Льюїс за допомогою супутникових знімків виявили ймовірне місце розгортання російської крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном.
За оцінкою Евелета, йдеться про дев'ять горизонтальних пускових майданчиків, розташованих трьома групами всередині високих берм, призначених для захисту від атаки або детонації внаслідок випадкового вибуху.
Він розповів Reuters, що цей об’єкт, розташований за 475 км на північ від Москви, "призначений для великої стаціонарної ракетної системи, а єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (Росія — ред.) зараз розробляють, є "Буревісник".
Евелет і Льюїс вважають, що розгортання "Буревісника" під Вологдою, де розташовані ядерні заряди, дозволить російським військовим швидко запустити зброю в разі потреби
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