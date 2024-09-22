В РФ взорвалась межконтинентальная ракета во время испытаний — спутниковые снимки

В РФ прямо во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" или "Сатана".
Главные тезисы
- В России произошел взрыв межконтинентальной ракеты RS-28 “Сармат” во время испытаний, что вызвало серьезные последствия на космодроме “Плесецк”.
- Спутниковые снимки подтверждают катастрофический исход старта ракеты, который привел к образованию кратера на месте стартовой площадки.
- Аналитики обнаружили возможное место базирования российской ядерной ракеты “Буревестник”, указывая на серьезные угрозы и вызовы в области ядерного вооружения.
Что известно о взрыве баллистической ракеты в РФ
Спутниковый снимок российского космодрома Плесецк после взрыва ракеты опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson.
Как можно увидеть на фото, на месте стартовой площадки остался только кратер.
My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024
As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa
Отмечается, что предварительно взорвалась РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Произошло это в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.
Напомним, единственный успешный, как утверждало Минобороны РФ, запуск ракеты по космодрому "Плесецк" произошел 20 апреля 2022 года. Несмотря на это, нелегитимный президент России Владимир Путин в феврале 2024 года утверждал, что ракета "Сарматы" уже поставлена в войска.
Исследователи обнаружили расположение ядерной ракеты "Буревестник" РФ
Американские исследователи Декер Эвелетт и Джеффри Льюис с помощью спутниковых снимков обнаружили вероятное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.
По оценке Эвелета, речь идет о девяти горизонтальных пусковых площадках, расположенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от атаки или детонации в результате случайного взрыва.
Он рассказал Reuters, что этот объект, расположенный в 475 км севернее Москвы, "предназначен для большой стационарной ракетной системы, а единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (Россия — ред.) сейчас разрабатывают, является "Буревестник".
Эвелет и Льюис считают, что развертывание "Буревестника" под Вологдой, где расположены ядерные заряды, позволит российским военным быстро запустить оружие в случае необходимости
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