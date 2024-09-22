В РФ взорвалась межконтинентальная ракета во время испытаний — спутниковые снимки

В РФ прямо во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" или "Сатана".

Что известно о взрыве баллистической ракеты в РФ

Спутниковый снимок российского космодрома Плесецк после взрыва ракеты опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson.

Как можно увидеть на фото, на месте стартовой площадки остался только кратер.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Как следует из приведенного снимка, пуск ракеты мог происходить с шахтной пусковой установки, старт был неудачным и это завершилось настолько масштабным взрывом, что на месте стартовой площадки остался только кратер, говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что предварительно взорвалась РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Произошло это в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.

Сам по себе взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте — катастрофа, которая может происходить буквально раз в полвека. Потому что предыдущий аналогичный эпизод, который здесь можно вспомнить, — это взрыв в октябре 1960 года на космодроме «Байконур» при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, — отмечают СМИ. Поделиться

Напомним, единственный успешный, как утверждало Минобороны РФ, запуск ракеты по космодрому "Плесецк" произошел 20 апреля 2022 года. Несмотря на это, нелегитимный президент России Владимир Путин в феврале 2024 года утверждал, что ракета "Сарматы" уже поставлена ​​в войска.

Исследователи обнаружили расположение ядерной ракеты "Буревестник" РФ

Американские исследователи Декер Эвелетт и Джеффри Льюис с помощью спутниковых снимков обнаружили вероятное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.

По оценке Эвелета, речь идет о девяти горизонтальных пусковых площадках, расположенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от атаки или детонации в результате случайного взрыва.

Он рассказал Reuters, что этот объект, расположенный в 475 км севернее Москвы, "предназначен для большой стационарной ракетной системы, а единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (Россия — ред.) сейчас разрабатывают, является "Буревестник".