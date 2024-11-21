Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою

Повітряні Сили ЗСУ
Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою
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Під час атаки по Україні 21 листопада російські окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і 7 крилатих ракет Х-101. Повітряні сили збили 6 ракет Х-101.

Головні тези:

  • Російські війська вчинили напад на Україну, використовуючи міжконтинентальну балістичну ракету та крилаті ракети Х-101.
  • Повітряні сили збили 6 ракет Х-101 під час атаки, спотворивши наміри ворога.
  • Мешканців Дніпра закликають до обережності та перебування у безпечних місцях через триваючу загрозу.
  • Промислове підприємство та Центр реабілітації інвалідів у Дніпрі постраждали від атаки РФ.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, уранці 21 листопада 2024 року в період з 05.00 по 07.00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.

Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах — без суттєвих наслідків.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

Повітряні сили закликали медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи ЗСУ і будь-яких загроз Україні.

Росія атакувала Україну ракетами

Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31. Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.

З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Сергій Лисак підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.

Також відомо, що у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів. Зокрема зруйновано котельню, вибиті вікна.

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