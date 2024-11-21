Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою

Під час атаки по Україні 21 листопада російські окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і 7 крилатих ракет Х-101. Повітряні сили збили 6 ракет Х-101.
Головні тези:
- Російські війська вчинили напад на Україну, використовуючи міжконтинентальну балістичну ракету та крилаті ракети Х-101.
- Повітряні сили збили 6 ракет Х-101 під час атаки, спотворивши наміри ворога.
- Мешканців Дніпра закликають до обережності та перебування у безпечних місцях через триваючу загрозу.
- Промислове підприємство та Центр реабілітації інвалідів у Дніпрі постраждали від атаки РФ.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, уранці 21 листопада 2024 року в період з 05.00 по 07.00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.
Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).
Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах — без суттєвих наслідків.
Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.
Повітряні сили закликали медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи ЗСУ і будь-яких загроз Україні.
Росія атакувала Україну ракетами
Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31. Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.
Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.
Сергій Лисак підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.
Також відомо, що у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів. Зокрема зруйновано котельню, вибиті вікна.
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