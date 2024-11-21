Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Воздушные Силы ВСУ
Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой
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Во время атаки по Украине 21 ноября российские оккупанты применили межконтитентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и 7 крылатых ракет Х-101. Воздушные силы сбили 6 ракет Х-101.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали Украину, применив межконтинентальную баллистическую ракету и крылатые ракеты Х-101.
  • Воздушные силы смогли сбить 6 ракет Х-101, но угроза для города Днепра все еще остается.
  • Промышленное предприятие и Центр по реабилитации инвалидов в Днепре пострадали от атаки РФ, что привело к разрушениям.
  • Окружение призывает жителей быть осторожными и находиться в безопасных местах из-за продолжающейся угрозы.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 до 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская). .

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам — без существенных последствий.

Фото — Воздушные силы ВСУ

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Воздушные силы призвали медийщиков и блоггеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угрозах Украине.

Россия атаковала Украину ракетами

Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31. Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

С раннего утра агрессор массированно атаковал область.На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре.

Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.

Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.

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