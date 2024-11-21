Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Во время атаки по Украине 21 ноября российские оккупанты применили межконтитентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и 7 крылатых ракет Х-101. Воздушные силы сбили 6 ракет Х-101.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали Украину, применив межконтинентальную баллистическую ракету и крылатые ракеты Х-101.
- Воздушные силы смогли сбить 6 ракет Х-101, но угроза для города Днепра все еще остается.
- Промышленное предприятие и Центр по реабилитации инвалидов в Днепре пострадали от атаки РФ, что привело к разрушениям.
- Окружение призывает жителей быть осторожными и находиться в безопасных местах из-за продолжающейся угрозы.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 до 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов.
В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская). .
В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам — без существенных последствий.
Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.
Воздушные силы призвали медийщиков и блоггеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угрозах Украине.
Россия атаковала Украину ракетами
Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31. Впоследствии в Днепре раздались взрывы.
Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.
Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.
Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.
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