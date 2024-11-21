Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Во время атаки по Украине 21 ноября российские оккупанты применили межконтитентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и 7 крылатых ракет Х-101. Воздушные силы сбили 6 ракет Х-101.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 до 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская). .

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам — без существенных последствий.

Фото — Воздушные силы ВСУ

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Воздушные силы призвали медийщиков и блоггеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угрозах Украине.

Россия атаковала Украину ракетами

Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31. Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

С раннего утра агрессор массированно атаковал область.На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Поделиться

Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.