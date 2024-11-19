Первый удар ATACMS по РФ. Сколько ракет пропустила российская ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Первый удар ATACMS по РФ. Сколько ракет пропустила российская ПВО

ППО
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Как удалось узнать журналистам, Кремль соврал в заявлении о первой атаке дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории в ночь на 19 ноября.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны выпустили 8 ракет ATACMS по арсеналу в Брянской области.
  • Российская противовоздушная оборона смогла перехватить только 2 из них.
  • Атака повлекла за собой серьезные логистические проблемы для российской армии и снизила наступательный потенциал оккупантов.

Россия не смогла отбить даже первую атаку ATACMS

Как уже упоминалось ранее, о событиях ночи 19 ноября отчиталось Министерство обороны России.

Однако в этот раз, как и все предыдущие, не обошлось без лжи.

Инсайдеры журналистов утверждают, что Силы обороны Украины выпустили по складу боеприпасов 8 ракет ATACMS. Из них российская ПВО смогла перехватить всего две.

Что интересно, российское оборонное ведомство продолжает врать, что были сбиты пять из шести ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области, а обломки попали в объект и повлекли незначительный пожар.

По словам украинских анонимных источников, удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

Что известно об атаке на арсенал ГРАУ Минобороны РФ

Ночью 19 ноября в Брянской области РФ снова раздавались мощные взрывы. Под ударом украинских защитников оказался 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

После этого вспыхнул сильный пожар, во время которого были повреждены артиллерийские боеприпасы.

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что украинские силы обороны совместно с подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ атаковали арсенал, где хранились снаряды из Северной Кореи и другое вооружение.

Что важно понимать, атака на арсенал создала серьезные логистические проблемы для российской армии и снизила наступательный потенциал оккупантов.

Минобороны РФ первоначально заявило о якобы уничтожении украинских беспилотников над территорией Брянской области.

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