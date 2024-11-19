Перший удар ATACMS по РФ. Скільки ракет пропустила російська ППО

Як вдалося дізнатися журналістам, Кремль збрехав у заяві щодо першої атаки далекобійними ракетами ATACMS по російській території в ніч проти 19 листопада.

Росія не змогла відбити навіть першу атаку ATACMS

Як уже згадувалося раніше, про події ночі 19 листопада відзвітувало Міністерство оборони Росії.

Однак цього разу, як і всі попередні, не обійшлося без брехні.

Інсайдери журналістів стверджують, що Сили оборони України випустили по складу боєприпасів 8 ракет ATACMS. З них російська ППО змогла перехопити лише дві.

Що цікаво, російське оборонне відомство продовжує брехати, що були збиті п'ять із шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.

За словами українських анонімних джерел, удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.

Що відомо про атаку на арсенал ГРАУ Міноборони РФ

Вночі 19 листопада у Брянській області РФ знову лунали гучні вибухи. Під потужним ударом українських захисників опинився 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управляння Міноборони РФ.

Після цього одразу спалахнула сильна пожежа, під час якої було пошкоджено артилерійські боєприпаси.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські сили оборони спільно з підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ атакували арсенал, де зберігалися снаряди з Північної Кореї та інше озброєння.

Що важливо розуміти, атака на арсенал створила серйозні логістичні проблеми для російської армії та знизила наступальний потенціал окупантів