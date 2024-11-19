Перший удар ATACMS по РФ. Скільки ракет пропустила російська ППО

Як вдалося дізнатися журналістам, Кремль збрехав у заяві щодо першої атаки далекобійними ракетами ATACMS по російській території в ніч проти 19 листопада.
Головні тези:
- Українські сили оборони випустили 8 ракет ATACMS по арсеналу в Брянській області РФ.
- Російська протиповітряна оборона змогла перехопити лише 2 з них.
- Атака спричинила серйозні логістичні проблеми для російської армії та знизила наступальний потенціал окупантів.
Росія не змогла відбити навіть першу атаку ATACMS
Як уже згадувалося раніше, про події ночі 19 листопада відзвітувало Міністерство оборони Росії.
Однак цього разу, як і всі попередні, не обійшлося без брехні.
Інсайдери журналістів стверджують, що Сили оборони України випустили по складу боєприпасів 8 ракет ATACMS. З них російська ППО змогла перехопити лише дві.
Що цікаво, російське оборонне відомство продовжує брехати, що були збиті п'ять із шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.
За словами українських анонімних джерел, удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.
Що відомо про атаку на арсенал ГРАУ Міноборони РФ
Вночі 19 листопада у Брянській області РФ знову лунали гучні вибухи. Під потужним ударом українських захисників опинився 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управляння Міноборони РФ.
Після цього одразу спалахнула сильна пожежа, під час якої було пошкоджено артилерійські боєприпаси.
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські сили оборони спільно з підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ атакували арсенал, де зберігалися снаряди з Північної Кореї та інше озброєння.
Що важливо розуміти, атака на арсенал створила серйозні логістичні проблеми для російської армії та знизила наступальний потенціал окупантів
Міноборони РФ спочатку заявило про нібито знищення українських безпілотників над територією Брянської області.
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