Удар РФ по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою — зʼявилося відео атаки

Під час атаки по Дніпру 21 листопада російські окупанти вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Основне призначення ракети – доставка ядерних зарядів.

Зʼявилося відео удару РФ по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою

Як зазначається РФ вперше застосувала для атаки міжконтинентальну балістична ракета, ймовірно РС-26 «Рубеж».

Її маса 40-50 тонн і вона призначена насамперед для доставки ядерних зарядів.

За даними відкритих джерел, PC-26 "Рубеж" може вражати цілі на відстані до 6000 кілометрів. Це рухомий грунтовий комплекс, і в залежності від місця пуску, ракета може долетіти, приміром, до Києва за 8-10 хвилин.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

Особливість ракети в тому, що вона складається з чотирьох керованих бойових блоків, що можуть розділятися. Під час зниження ракета маневрує, таким чином стаючи більш стійкою для сучасних систем протиракетної оборони.

Що відомо про наслідки удару РФ по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою

Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.

З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак Поширити

Фото - ДСНС України

Сергій Лисак підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.

Також відомо, що у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів. Зокрема зруйновано котельню, вибиті вікна.

Окрім того пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки.