РФ атакувала Кривий Ріг — у місті є руйнування, постраждало понад 10 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Кривий Ріг — у місті є руйнування, постраждало понад 10 людей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
РФ атакувала Кривий Ріг — у місті є руйнування, постраждало понад 10 людей
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21 листопада російські  війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За попередніми даними поранено 13 людей, з них двоє дітей.

Головні тези:

  • РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, в результаті чого постраждали понад 10 людей, серед яких є діти.
  • За попередніми даними, у результаті обстрілу було частково зруйновано адмінбудівлю та пошкоджено кілька житлових будинків.
  • Надано необхідну медичну допомогу та розпочато аварійно-рятувальну операцію, в якій беруть участь усі оперативні та комунальні служби.
  • За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу, ситуація на місці подій є напруженою, і тривають рятувальні роботи.
  • Кількість поранених продовжує зростати, рятувальні служби активно діють для надання допомоги жертвам атаки на Кривий Ріг.

Що відомо про обстріл РФ Кривого Рогу

Як спершу повідомив очільник Дніпропетровської обладманістрації Сергій Лисак, було відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також повідомляється, що було частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві житлові двоповерхівки.

Трохи пізніше кількість поранених у Кривому Розі різко зросла — до 13 людей.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Зараз відомо про 13 поранених, з них двоє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається необхідна медична допомога, — розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, окупанти ракетою влучили в адміністративну будівлю.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Розпочато аварійно-рятувальну операцію. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. За попередньою інформацією, також пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Близько 11:40 стало відомо, що кількість поранених у Кривому Розі зросла до 15 людей.

15 постраждалих у Кривому Розі. Серед них двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці, — розповів Лисак.

Загалом, за його даними, до лікарень госпіталізовані 9 людей.

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