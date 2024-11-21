РФ атакувала Кривий Ріг — у місті є руйнування, постраждало понад 10 людей

21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За попередніми даними поранено 13 людей, з них двоє дітей.
Головні тези:
- РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, в результаті чого постраждали понад 10 людей, серед яких є діти.
- За попередніми даними, у результаті обстрілу було частково зруйновано адмінбудівлю та пошкоджено кілька житлових будинків.
- Надано необхідну медичну допомогу та розпочато аварійно-рятувальну операцію, в якій беруть участь усі оперативні та комунальні служби.
- За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу, ситуація на місці подій є напруженою, і тривають рятувальні роботи.
- Кількість поранених продовжує зростати, рятувальні служби активно діють для надання допомоги жертвам атаки на Кривий Ріг.
Що відомо про обстріл РФ Кривого Рогу
Як спершу повідомив очільник Дніпропетровської обладманістрації Сергій Лисак, було відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також повідомляється, що було частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві житлові двоповерхівки.
Трохи пізніше кількість поранених у Кривому Розі різко зросла — до 13 людей.
За його словами, окупанти ракетою влучили в адміністративну будівлю.
Розпочато аварійно-рятувальну операцію. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. За попередньою інформацією, також пошкоджено близько 10 житлових будинків.
Близько 11:40 стало відомо, що кількість поранених у Кривому Розі зросла до 15 людей.
Загалом, за його даними, до лікарень госпіталізовані 9 людей.
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