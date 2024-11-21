РФ атакувала Кривий Ріг — у місті є руйнування, постраждало понад 10 людей

21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За попередніми даними поранено 13 людей, з них двоє дітей.

Що відомо про обстріл РФ Кривого Рогу

Як спершу повідомив очільник Дніпропетровської обладманістрації Сергій Лисак, було відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також повідомляється, що було частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві житлові двоповерхівки.

Трохи пізніше кількість поранених у Кривому Розі різко зросла — до 13 людей.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Зараз відомо про 13 поранених, з них двоє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається необхідна медична допомога, — розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Поширити

За його словами, окупанти ракетою влучили в адміністративну будівлю.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Розпочато аварійно-рятувальну операцію. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. За попередньою інформацією, також пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Близько 11:40 стало відомо, що кількість поранених у Кривому Розі зросла до 15 людей.

15 постраждалих у Кривому Розі. Серед них двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці, — розповів Лисак. Поширити

Загалом, за його даними, до лікарень госпіталізовані 9 людей.