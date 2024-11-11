Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — влучили у багатоповерхівку, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — влучили у багатоповерхівку, є поранені

Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — влучили у багатоповерхівку, є поранені
Read in English
Джерело:  Олександр Вілкул

Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, влучивши у п’ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу є постраждалі, також під завалами можуть бути люди.

Головні тези:

  • Росіяни вдарили балістикою в багатоповерхівку у Кривому Розі, що призвело до постраждалих та поранених.
  • Загалом наразі відомо про восьмеро постраждалих внаслідок цієї трагічної атаки.
  • Внаслідок атаки сили ППО збили 39 ворожих БпЛА та дві ракети, що намагалися вдати у напад на Україну.
  • Російські вороги атакували із керованими авіаційними ракетами та безпілотниками, спробуючи завдати шкоди мирному населенню.

Армія РФ вкотре атакувала цивільних у Кривому Розі

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, росіяни прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку.

Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція…Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні, — повідомив Вілкул.

Фото — ДСНС

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під’їздів.

Під завалами можуть знаходитися люди. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Одна людина госпіталізована. Решті — надали допомогу на місці.

Згодом в ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей.

10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз — шестеро потерпілих, — йдеться у повідомленні.

Наразі внаслідок атаки отримали поранення вісім осіб.

Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — РФ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала балістикою Кривий Ріг — постраждало 17 людей
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
РФ атакувала балістикою Кривий Ріг — постраждало 17 людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу — зросла кількість поранених
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу — зросла кількість поранених
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?