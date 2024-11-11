Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — влучили у багатоповерхівку, є поранені

Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, влучивши у п’ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу є постраждалі, також під завалами можуть бути люди.

Армія РФ вкотре атакувала цивільних у Кривому Розі

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, росіяни прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку.

Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція…Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні, — повідомив Вілкул. Поширити

Фото — ДСНС

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під’їздів.

Під завалами можуть знаходитися люди. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Одна людина госпіталізована. Решті — надали допомогу на місці.

Згодом в ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей.

10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз — шестеро потерпілих, — йдеться у повідомленні. Поширити

Наразі внаслідок атаки отримали поранення вісім осіб.

Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — РФ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.