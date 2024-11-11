Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — влучили у багатоповерхівку, є поранені

Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, влучивши у п’ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу є постраждалі, також під завалами можуть бути люди.
Головні тези:
- Росіяни вдарили балістикою в багатоповерхівку у Кривому Розі, що призвело до постраждалих та поранених.
- Загалом наразі відомо про восьмеро постраждалих внаслідок цієї трагічної атаки.
- Внаслідок атаки сили ППО збили 39 ворожих БпЛА та дві ракети, що намагалися вдати у напад на Україну.
- Російські вороги атакували із керованими авіаційними ракетами та безпілотниками, спробуючи завдати шкоди мирному населенню.
Армія РФ вкотре атакувала цивільних у Кривому Розі
Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, росіяни прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під’їздів.
Під завалами можуть знаходитися люди. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Одна людина госпіталізована. Решті — надали допомогу на місці.
Згодом в ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей.
Наразі внаслідок атаки отримали поранення вісім осіб.
Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — РФ.
Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
30 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
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