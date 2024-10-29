Ракетний удар РФ по Кривому Рогу — зросла кількість поранених

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару армії РФ у ніч на 29 жовтня. Наразі відомо про 14 поранених, 10 з них госпіталізовані.

Що відомо про атаку РФ по Кривому Рогу

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак,14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений — у важкому стані.

Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка. Поширити

Повідомляється, що рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці атаки. Окупанти пошкодили 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівлю. Знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені. Зачепило газогін.

Також у ніч на 29 жовтня загарбники атакували Нікопольщину "Градом", артилерією та дронами-камікадзе.

Влучили по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. У результаті обстрілу пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли.

Зранку 29 жовтня рятувальники повідомили про завершення аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару.

За їхніми даними, внаслідок атаки загинула 1 людина, 14 травмовано. Також працівники ДСНС врятували 5 людей та ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Окупанти пошкодили понад 10 будинків та знищили 12 гаражів.

РФ завдала ракетного удару по Харкову

Уночі росіяни завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок удару повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.

Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих — двох жінок і двох чоловіків.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, російські окупанти поцілили в будинок у Харкові ракетою-гібридом «Грім-Є1».

«Грім-Є1» — це гібрид керованої авіабомби та ракети.