З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло загиблої жінки
Категорія
Україна
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З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло загиблої жінки

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Зруйнована будівля поліції у Кривому Розі
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За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальники дістали з під завалів зруйнованої внаслідок атаки армії РФ будівлі поліції у Кривому Розі тіло загиблої жінки.

Головні тези:

  • Один загиблий та п'ятеро постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі.
  • Зруйновані будівлі поліції та приватні будинки, пошкоджено авто й навчальний заклад.
  • Очільник Ради оборони міста повідомив про можливість ще трьох людей під завалами.
  • Поліція документує докази воєнного злочину РФ внаслідок ракетної атаки.
  • Ворожий обстріл спричинив часткове зруйнування будівлі поліції та прилеглих житлових будинків.

Що відомо про наслідки атаки злочинної армії РФ по Кривому Рогу

Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали, — підкреслив Лисак.

Тривають пошукові роботи.

Загалом у Кривому Розі внаслідок чергового обстрілу росіян, окрім адмінбудівлі, пошкоджено 23 приватні будинки й три дев’ятиповерхівки, а також навчальний заклад. Крім того, пошкоджені понад 80 авто, них вісім — службові

Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під завалами можуть ще перебувати троє людей. 

Він також розповів, що внаслідок атаки постраждали шестеро чоловіків.

Троє поранених — чоловіки, 1978, 1979 та 1986 р.н.. — були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи). Наразі всі троє в стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків, — зазначив Вілкул.

Що відомо про обставини ракетної атаки російських окупантів по будівлі поліції у Кривому Розі

У Нацполіції повідомили, що воєнні злочинці з армії РФ поцілили ракетою у будівлю управління поліції. Триває пошуково-рятувальна операція.

Ворог завдав ракетного удару близько 09:15.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. 

Окрім цього внаслідок атаки було пошкоджено прилеглі житлові будинки.

На місці ворожого обстрілу працюють поліція й рятувальники. Правоохоронці документують і збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

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