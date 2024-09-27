З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло загиблої жінки

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальники дістали з під завалів зруйнованої внаслідок атаки армії РФ будівлі поліції у Кривому Розі тіло загиблої жінки.

Що відомо про наслідки атаки злочинної армії РФ по Кривому Рогу

Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали, — підкреслив Лисак. Поширити

Тривають пошукові роботи.

Загалом у Кривому Розі внаслідок чергового обстрілу росіян, окрім адмінбудівлі, пошкоджено 23 приватні будинки й три дев’ятиповерхівки, а також навчальний заклад. Крім того, пошкоджені понад 80 авто, них вісім — службові

Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під завалами можуть ще перебувати троє людей.

Він також розповів, що внаслідок атаки постраждали шестеро чоловіків.

Троє поранених — чоловіки, 1978, 1979 та 1986 р.н.. — були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи). Наразі всі троє в стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків, — зазначив Вілкул. Поширити

Що відомо про обставини ракетної атаки російських окупантів по будівлі поліції у Кривому Розі

У Нацполіції повідомили, що воєнні злочинці з армії РФ поцілили ракетою у будівлю управління поліції. Триває пошуково-рятувальна операція.

Ворог завдав ракетного удару близько 09:15.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Окрім цього внаслідок атаки було пошкоджено прилеглі житлові будинки.

На місці ворожого обстрілу працюють поліція й рятувальники. Правоохоронці документують і збирають докази чергового воєнного злочину Росії.