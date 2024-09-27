З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло загиблої жінки

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальники дістали з під завалів зруйнованої внаслідок атаки армії РФ будівлі поліції у Кривому Розі тіло загиблої жінки.
Головні тези:
- Один загиблий та п'ятеро постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі.
- Зруйновані будівлі поліції та приватні будинки, пошкоджено авто й навчальний заклад.
- Очільник Ради оборони міста повідомив про можливість ще трьох людей під завалами.
- Поліція документує докази воєнного злочину РФ внаслідок ракетної атаки.
- Ворожий обстріл спричинив часткове зруйнування будівлі поліції та прилеглих житлових будинків.
Що відомо про наслідки атаки злочинної армії РФ по Кривому Рогу
Тривають пошукові роботи.
Загалом у Кривому Розі внаслідок чергового обстрілу росіян, окрім адмінбудівлі, пошкоджено 23 приватні будинки й три дев’ятиповерхівки, а також навчальний заклад. Крім того, пошкоджені понад 80 авто, них вісім — службові
Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під завалами можуть ще перебувати троє людей.
Він також розповів, що внаслідок атаки постраждали шестеро чоловіків.
Що відомо про обставини ракетної атаки російських окупантів по будівлі поліції у Кривому Розі
У Нацполіції повідомили, що воєнні злочинці з армії РФ поцілили ракетою у будівлю управління поліції. Триває пошуково-рятувальна операція.
Ворог завдав ракетного удару близько 09:15.
За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
Окрім цього внаслідок атаки було пошкоджено прилеглі житлові будинки.
На місці ворожого обстрілу працюють поліція й рятувальники. Правоохоронці документують і збирають докази чергового воєнного злочину Росії.
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