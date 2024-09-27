По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате атаки армии РФ здания полиции в Кривом Роге тело погибшей женщины.
Главные тезисы
- Спасатели извлекли тело погибшей женщины из-под завалов разрушенного здания полиции в Кривом Роге после атаки армии РФ.
- В результате атаки пострадали 5 человек, были разрушены здания полиции, частные дома, автомобили и учебное заведение.
- Полиция документирует доказательства военного преступления, возможно еще 3 человека находятся под завалами.
- Ракетный удар по зданию полиции вызвал частичное разрушение здания и повреждения жилых домов.
- На месте происшествия работают полиция и спасатели, собирают доказательства военного преступления РФ.
Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ по Кривому Рогу
Продолжаются поисковые работы.
Всего в Кривом Роге в результате очередного обстрела россиян, кроме админздания, повреждены 23 частных дома и три девятиэтажки, а также учебное заведение. Кроме того, повреждены более 80 авто, из них восемь — служебные.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под завалами могут еще находиться три человека.
Он также рассказал, что в результате атаки пострадали шесть мужчин.
Что известно об обстоятельствах ракетной атаки российских окупантов по зданию полиции в Кривом Роге
В Нацполиции сообщили, что военные преступники из армии РФ попали ракетой в здание управления полиции. Продолжается поисково-спасательная операция.
Враг нанес ракетный удар около 09:15.
По данным ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Кроме этого в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома.
На месте вражеского обстрела работают полиция и спасатели. Стражи порядка документируют и собирают доказательства очередного военного преступления России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-