По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате атаки армии РФ здания полиции в Кривом Роге тело погибшей женщины.

Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ по Кривому Рогу

Таким образом, по информации сейчас, этим утром враг убил в городе одного человека. Пятеро пострадали, — подчеркнул Лысак. Поделиться

Продолжаются поисковые работы.

Всего в Кривом Роге в результате очередного обстрела россиян, кроме админздания, повреждены 23 частных дома и три девятиэтажки, а также учебное заведение. Кроме того, повреждены более 80 авто, из них восемь — служебные.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под завалами могут еще находиться три человека.

Он также рассказал, что в результате атаки пострадали шесть мужчин.

Трое раненых — мужчины, 1978, 1979 и 1986 г.р. — были оперативно доставлены в больницы города (черепно-мозговые травмы, резаные раны, переломы). Пока все трое в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков, — отметил Вилкул. Поделиться

Что известно об обстоятельствах ракетной атаки российских окупантов по зданию полиции в Кривом Роге

В Нацполиции сообщили, что военные преступники из армии РФ попали ракетой в здание управления полиции. Продолжается поисково-спасательная операция.

Враг нанес ракетный удар около 09:15.

По данным ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Кроме этого в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома.

На месте вражеского обстрела работают полиция и спасатели. Стражи порядка документируют и собирают доказательства очередного военного преступления России.