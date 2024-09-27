Из-под завалов в Кривом Роге извлекли тело погибшей женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Из-под завалов в Кривом Роге извлекли тело погибшей женщины

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Разрушено здание полиции в Кривом Роге
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По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате атаки армии РФ здания полиции в Кривом Роге тело погибшей женщины.

Главные тезисы

  • Спасатели извлекли тело погибшей женщины из-под завалов разрушенного здания полиции в Кривом Роге после атаки армии РФ.
  • В результате атаки пострадали 5 человек, были разрушены здания полиции, частные дома, автомобили и учебное заведение.
  • Полиция документирует доказательства военного преступления, возможно еще 3 человека находятся под завалами.
  • Ракетный удар по зданию полиции вызвал частичное разрушение здания и повреждения жилых домов.
  • На месте происшествия работают полиция и спасатели, собирают доказательства военного преступления РФ.

Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ по Кривому Рогу

Таким образом, по информации сейчас, этим утром враг убил в городе одного человека. Пятеро пострадали, — подчеркнул Лысак.

Продолжаются поисковые работы.

Всего в Кривом Роге в результате очередного обстрела россиян, кроме админздания, повреждены 23 частных дома и три девятиэтажки, а также учебное заведение. Кроме того, повреждены более 80 авто, из них восемь — служебные.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под завалами могут еще находиться три человека.

Он также рассказал, что в результате атаки пострадали шесть мужчин.

Трое раненых — мужчины, 1978, 1979 и 1986 г.р. — были оперативно доставлены в больницы города (черепно-мозговые травмы, резаные раны, переломы). Пока все трое в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков, — отметил Вилкул.

Что известно об обстоятельствах ракетной атаки российских окупантов по зданию полиции в Кривом Роге

В Нацполиции сообщили, что военные преступники из армии РФ попали ракетой в здание управления полиции. Продолжается поисково-спасательная операция.

Враг нанес ракетный удар около 09:15.

По данным ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Кроме этого в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома.

На месте вражеского обстрела работают полиция и спасатели. Стражи порядка документируют и собирают доказательства очередного военного преступления России.

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