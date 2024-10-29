Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество раненых

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате ракетного удара армии РФ в ночь на 29 октября. Пока известно о 14 раненых, 10 из них госпитализированы.
Что известно об атаке РФ по Кривому Рогу
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый — в тяжелом состоянии.
Сообщается, что спасатели потушили пожар, возникший на месте атаки. Оккупанты повредили 11 многоквартирных домов, клинику, школу, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 — изуродованы. Задел газопровод.
Также в ночь на 29 октября захватчики атаковали Никопольщину "Градом", артиллерией и дронами-камикадзе.
Попали по Никополю, Покровской, Мировской, Красногригоревской общинах. В результате обстрела повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод. Люди уцелели.
Утром 29 октября спасатели сообщили о завершении аварийно-спасательной работы после ракетного удара.
По их данным, в результате атаки погиб 1 человек, 14 травмированы. Также работники ГСЧС спасли 5 человек и ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Оккупанты повредили более 10 домов и уничтожили 12 гаражей.
РФ нанесла ракетный удар по Харькову
Ночью россияне нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова.
Как сообщили в ГСЧС, в результате удара полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.
Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших — двух женщин и двух мужчин.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские кафиры попали в дом в Харькове ракетой-гибридом «Гром-Е1».
«Гром-Е1» — это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты.
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