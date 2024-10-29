Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество раненых

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество раненых
Читати українською

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате ракетного удара армии РФ в ночь на 29 октября. Пока известно о 14 раненых, 10 из них госпитализированы.

Что известно об атаке РФ по Кривому Рогу

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый — в тяжелом состоянии.

Остальные в состоянии средней тяжести. К сожалению, из-за атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины.

Сообщается, что спасатели потушили пожар, возникший на месте атаки. Оккупанты повредили 11 многоквартирных домов, клинику, школу, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 — изуродованы. Задел газопровод.

Также в ночь на 29 октября захватчики атаковали Никопольщину "Градом", артиллерией и дронами-камикадзе.

Попали по Никополю, Покровской, Мировской, Красногригоревской общинах. В результате обстрела повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод. Люди уцелели.

Утром 29 октября спасатели сообщили о завершении аварийно-спасательной работы после ракетного удара.

По их данным, в результате атаки погиб 1 человек, 14 травмированы. Также работники ГСЧС спасли 5 человек и ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Оккупанты повредили более 10 домов и уничтожили 12 гаражей.

РФ нанесла ракетный удар по Харькову

Ночью россияне нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова.

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.

Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших — двух женщин и двух мужчин.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские кафиры попали в дом в Харькове ракетой-гибридом «Гром-Е1».

«Гром-Е1» — это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты.

В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таких, как "Госпром", — констатировал городской голова.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила по управлению полиции в Кривом Роге. Под завалами могут быть люди
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Взрыв в Кривом Роге
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Из-под завалов в Кривом Роге извлекли тело погибшей женщины
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Разрушено здание полиции в Кривом Роге
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Число погибших из-за атаки РФ по Кривому Рогу продолжает расти
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки РФ по Кривому Рогу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?