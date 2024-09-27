По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-под завалов разрушенного ракетной атакой преступной армии РФ управление полиции в Кривом Роге извлекли тела еще двоих погибших.
Главные тезисы
- Число погибших от атаки РФ по Кривому Рогу достигло трех человек, а количество пострадавших увеличилось.
- По информации ГСЧС, в результате обстрела повреждены 23 частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.
- Аварийно-спасательные работы продолжаются, так как вероятно, что под завалами еще находятся люди.
- Преступная армия РФ продолжает атаки, нанося значительный ущерб и ведя к гибели мирного населения.
- Обстоятельства атаки по Кривому Рогу подтверждают необходимость международного вмешательства для прекращения насилия и защиты мирных жителей.
Что известно о последствиях атаки российских окупантов по отделению полиции в Кривом Роге
Лисак отметил, что из-под завалов разрушенного здания полиции извлекли тела погибших мужчины и женщины.
В общей сложности количество погибших в результате этой вражеской атаки увеличилось до трех человек.
Также известно о шести пострадавших в результате обстрела.
В ГСЧС уточнили, что в результате удара повреждены 23 частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.
На месте все еще продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами, вероятно, находятся еще люди.
Что известно об обстоятельствах атаки преступной армии РФ по Кривому Рогу
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате атаки армии РФ здания полиции в Кривом Роге тело погибшей женщины.
Всего в Кривом Роге в результате очередного обстрела россиян, кроме админздания, повреждены 23 частных дома и три девятиэтажки, а также учебное заведение. Кроме того, повреждены более 80 авто, из них восемь — служебные.
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