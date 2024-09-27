По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-под завалов разрушенного ракетной атакой преступной армии РФ управление полиции в Кривом Роге извлекли тела еще двоих погибших.

Что известно о последствиях атаки российских окупантов по отделению полиции в Кривом Роге

Лисак отметил, что из-под завалов разрушенного здания полиции извлекли тела погибших мужчины и женщины.

В общей сложности количество погибших в результате этой вражеской атаки увеличилось до трех человек.

Также известно о шести пострадавших в результате обстрела.

В ГСЧС уточнили, что в результате удара повреждены 23 частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.

На месте все еще продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами, вероятно, находятся еще люди.

Что известно об обстоятельствах атаки преступной армии РФ по Кривому Рогу

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате атаки армии РФ здания полиции в Кривом Роге тело погибшей женщины.