За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, з під завалів зруйнованого ракетною атакою злочинної армії РФ управління поліції у Кривому Розі дістали тіла ще двох загиблих.
Головні тези:
- Кількість загиблих від атаки РФ по Кривому Рогу зросла до трьох осіб.
- У результаті обстрілу пошкоджено 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі.
- Активно тривають аварійно-рятувальні роботи для врятування людей під завалами.
- За останніми звітами з місця події, є постраждалі, ймовірно, ще перебувають люди під завалами.
- Злочинна армія РФ продовжує здійснювати атаки по мирному населенню, завдаючи значних матеріальних збитків та смертей.
Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по відділенню поліції у Кривому Розі
Лисак зазначив, що з-під завалів зруйнованої будівлі поліції дістали тіла загиблих чоловіка і жінки.
Загалом кількість загиблих внаслідок цієї ворожої атаки збільшилась до трьох осіб.
Також відомо про шістьох постраждалих внаслідок обстрілу.
У ДСНС уточнили, що в результаті удару пошкоджені 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі.
На місці все ще тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.
Що відомо про обставини атаки злочинної армії РФ по Кривому Рогу
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальники дістали з під завалів зруйнованої внаслідок атаки армії РФ будівлі поліції у Кривому Розі тіло загиблої жінки.
Загалом у Кривому Розі внаслідок чергового обстрілу росіян, окрім адмінбудівлі, пошкоджено 23 приватні будинки й три дев’ятиповерхівки, а також навчальний заклад. Крім того, пошкоджені понад 80 авто, них вісім — службові
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