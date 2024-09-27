За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, з під завалів зруйнованого ракетною атакою злочинної армії РФ управління поліції у Кривому Розі дістали тіла ще двох загиблих.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по відділенню поліції у Кривому Розі

Лисак зазначив, що з-під завалів зруйнованої будівлі поліції дістали тіла загиблих чоловіка і жінки.

Загалом кількість загиблих внаслідок цієї ворожої атаки збільшилась до трьох осіб.

Також відомо про шістьох постраждалих внаслідок обстрілу.

У ДСНС уточнили, що в результаті удару пошкоджені 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі.

На місці все ще тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.

Що відомо про обставини атаки злочинної армії РФ по Кривому Рогу

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальники дістали з під завалів зруйнованої внаслідок атаки армії РФ будівлі поліції у Кривому Розі тіло загиблої жінки.