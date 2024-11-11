Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог — попали в многоэтажку, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог — попали в многоэтажку, есть раненые

Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог — попали в многоэтажку, есть раненые
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Источник:  Александр Вилкул

Российские оккупанты 11 ноября атаковали Кривой Рог баллистикой, попав в пятиэтажку. В результате обстрела есть пострадавшие, также под завалами могут быть люди.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали многоэтажку в Кривом Роге баллистикой, что привело к пострадавшим и раненым.
  • В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых двое детей.
  • Силы ПВО сбили 39 вражеских БпЛА и две ракеты, пытавшиеся напасть на Украину во время атаки.
  • Под завалами разрушенной многоэтажки в Кривом Роге могут находиться люди, продолжается аварийно-спасательная операция.
  • Армия РФ использовала управляемые авиационные ракеты и беспилотники при атаке на гражданских в Кривом Роге.

Армия РФ в очередной раз атаковала гражданских в Кривом Роге

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, россияне прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку.

Высокоточные" животные прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция… Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу, — сообщил Вилкул.

Фото — ГСЧС

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Под завалами могут находиться люди. В результате обстрела пострадали четыре человека. Один человек госпитализирован. Остальные оказали помощь на месте.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей.

10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести. В целом сейчас — шестеро пострадавших, — говорится в сообщении.

В результате атаки получили ранения восемь человек.

Силы ПВО сбили 39 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 11 ноября (с 20.00 10 ноября) враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ТОТ Запорожской обл., 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтар , Орел, Брянск — РФ.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 3 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

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