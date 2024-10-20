РФ атаковала баллистикой Кривой Рог — пострадали 17 человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала баллистикой Кривой Рог — пострадали 17 человек

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
РФ атаковала баллистикой Кривой Рог — пострадали 17 человек
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Вечером 19 октября русские войска нанесли баллистические удары по Кривому Рогу. В результате обстрела пострадало 17 человек, из них 8 человек находятся в больнице.

Главные тезисы

  • РФ атаковала город Кривой Рог баллистикой, что привело к пострадавшим среди граждан и разрушениям инфраструктуры.
  • По словам начальника областной военной администрации, в результате обстрела пострадавшим оказана медицинская помощь, и развернуты штабы для поддержки пострадавших.
  • В ходе баллистической атаки были повреждены различные объекты города, включая гостиницу, магазин, административное здание и многоквартирные дома.
  • Спасатели и ГСЧС активно работают на месте бедствия, в том числе при ликвидации последствий обстрела и поддержке пострадавших жителей.

Армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу

Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, из 17 раненых людей 14 гражданам понадобилась помощь медиков.

Также в больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех — средней тяжести.

По словам руководителя ОВА, в результате вражеских обстрелов в Кривом Роге были повреждены гостиница, магазин, административное здание, учебное заведение, 7 многоквартирных домов.

Избиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой"

Сергей Лысак также сообщил, что в Кривом Роге развернули штабы для помощи пострадавшим.

Там принимаются заявления о поврежденном имуществе. А еще — выдают стройматериалы. Людей снабжают едой и горячим чаем, — рассказал глава ОВА.

Среди раненых в результате атаки РФ есть спасатель

Как сообщили в ГСЧС, российские террористы при атаке по Кривому Рогу накануне вечером нанесли повторный удар при ликвидации последствий первого обстрела.

Это произошло, когда сотрудники ГСЧС тушили пожар после российского обстрела, враг нанес повторный удар.

Чрезвычайники сообщили, что среди пострадавших в городе есть также спасатель, а также была повреждена техника ГСЧС.

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