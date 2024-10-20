РФ атаковала баллистикой Кривой Рог — пострадали 17 человек

Вечером 19 октября русские войска нанесли баллистические удары по Кривому Рогу. В результате обстрела пострадало 17 человек, из них 8 человек находятся в больнице.

Армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу

Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, из 17 раненых людей 14 гражданам понадобилась помощь медиков.

Также в больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех — средней тяжести.

По словам руководителя ОВА, в результате вражеских обстрелов в Кривом Роге были повреждены гостиница, магазин, административное здание, учебное заведение, 7 многоквартирных домов.

Избиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой" Поделиться

Сергей Лысак также сообщил, что в Кривом Роге развернули штабы для помощи пострадавшим.

Там принимаются заявления о поврежденном имуществе. А еще — выдают стройматериалы. Людей снабжают едой и горячим чаем, — рассказал глава ОВА. Поделиться

Среди раненых в результате атаки РФ есть спасатель

Как сообщили в ГСЧС, российские террористы при атаке по Кривому Рогу накануне вечером нанесли повторный удар при ликвидации последствий первого обстрела.

Это произошло, когда сотрудники ГСЧС тушили пожар после российского обстрела, враг нанес повторный удар.