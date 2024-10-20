РФ атакувала балістикою Кривий Ріг — постраждало 17 людей

Ввечері 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу постраждало 17 людей, з них 8 людей перебувають у лікарні.
Головні тези:
- Російські війська атакували балістикою місто Кривий Ріг увечері 19 жовтня.
- У результаті обстрілу постраждало 17 людей, 8 із них перебувають у лікарні.
- Інфраструктура міста отримала значні пошкодження: постраждали готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад та житлові будинки.
- За словами глави місцевої військової адміністрації, штаби для допомоги постраждалим були розгорнуті в Кривому Розі.
- Внаслідок нападу також постраждав рятувальник та техніка ДСНС була пошкоджена.
Армія РФ завдала удару по Кривому Рогу
Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, з 17 поранених людей 14 громадянам знадобилась допомога медиків.
Також у лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх — середньої тяжкості.
За словами керівника ОВА, в результаті ворожого обстрілу у Кривому Розі були пошкоджені готель, магазин, адміністративна будівля, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків.
Сергій Лисак також повідомив, що у Кривому Розі розгорнули штаби для допомоги постраждалим.
Серед поранених внаслідок атаки РФ є рятувальник
Як повідомили в ДСНС, російські терористи при атаці по Кривому Рогу напередодні ввечері завдали повторного удару під час ліквідації наслідків першого обстрілу.
Це відбулося, коли співробітники ДСНС гасили пожежу після російського обстрілу, ворог завдав повторного удару.
Надзвичайники повідомили, що серед постраждалих у місті є також рятувальник, а також було пошкоджено техніку ДСНС.
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