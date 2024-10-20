РФ атакувала балістикою Кривий Ріг — постраждало 17 людей

Ввечері 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу постраждало 17 людей, з них 8 людей перебувають у лікарні.

Армія РФ завдала удару по Кривому Рогу

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, з 17 поранених людей 14 громадянам знадобилась допомога медиків.

Також у лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх — середньої тяжкості.

За словами керівника ОВА, в результаті ворожого обстрілу у Кривому Розі були пошкоджені готель, магазин, адміністративна будівля, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків.

Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої” Поширити

Сергій Лисак також повідомив, що у Кривому Розі розгорнули штаби для допомоги постраждалим.

Там приймають заяви про пошкоджене майно. А ще — видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм, — розповів глава ОВА. Поширити

Серед поранених внаслідок атаки РФ є рятувальник

Як повідомили в ДСНС, російські терористи при атаці по Кривому Рогу напередодні ввечері завдали повторного удару під час ліквідації наслідків першого обстрілу.

Це відбулося, коли співробітники ДСНС гасили пожежу після російського обстрілу, ворог завдав повторного удару.