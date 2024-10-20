РФ атакувала балістикою Кривий Ріг — постраждало 17 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала балістикою Кривий Ріг — постраждало 17 людей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
РФ атакувала балістикою Кривий Ріг — постраждало 17 людей
Read in English

Ввечері 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу постраждало 17 людей, з них 8 людей перебувають у лікарні.

Головні тези:

  • Російські війська атакували балістикою місто Кривий Ріг увечері 19 жовтня.
  • У результаті обстрілу постраждало 17 людей, 8 із них перебувають у лікарні.
  • Інфраструктура міста отримала значні пошкодження: постраждали готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад та житлові будинки.
  • За словами глави місцевої військової адміністрації, штаби для допомоги постраждалим були розгорнуті в Кривому Розі.
  • Внаслідок нападу також постраждав рятувальник та техніка ДСНС була пошкоджена.

Армія РФ завдала удару по Кривому Рогу

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, з 17 поранених людей 14 громадянам знадобилась допомога медиків.

Також у лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх — середньої тяжкості.

За словами керівника ОВА, в результаті ворожого обстрілу у Кривому Розі були пошкоджені готель, магазин, адміністративна будівля, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків.

Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої”

Сергій Лисак також повідомив, що у Кривому Розі розгорнули штаби для допомоги постраждалим.

Там приймають заяви про пошкоджене майно. А ще — видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм, — розповів глава ОВА.

Серед поранених внаслідок атаки РФ є рятувальник

Як повідомили в ДСНС, російські терористи при атаці по Кривому Рогу напередодні ввечері завдали повторного удару під час ліквідації наслідків першого обстрілу.

Це відбулося, коли співробітники ДСНС гасили пожежу після російського обстрілу, ворог завдав повторного удару.

Надзвичайники повідомили, що серед постраждалих у місті є також рятувальник, а також було пошкоджено техніку ДСНС.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по управлінню поліції у Кривому Розі. Під завалами можуть бути люди
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Вибух у Кривому Розі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло загиблої жінки
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Зруйнована будівля поліції у Кривому Розі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кількість загиблих через атаку РФ по Кривому Рогу продовжує зростати
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ по Кривому Рогу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?