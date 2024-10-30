В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ
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В Кривом Роге увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки оккупантов РФ 29 октября. Таким образом, число погибших возросло до 2 человек.

Главные тезисы

  • В результате ракетной атаки РФ в Кривом Роге погибли два человека, еще 14 пострадали.
  • Атака оккупантов повредила жилые и общественные здания, а также инфраструктуру
  • Уничтожены гаражи, повреждены газопровод и АЗС.
  • Помимо Кривого Рога, атаки зафиксированы также в Никополе, Покровском и других общинах.

В Кривом Роге погибли два человека в результате атаки РФ

Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время последнего ракетного удара по городу, — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава ОВА отмечает, что медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми.

Что известно об атаке РФ по Кривому Рогу

Российские войска в ночь на 29 октября ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Была атакована жилая трехэтажка.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый — в тяжелом состоянии.

Остальные в состоянии средней тяжести. К сожалению, из-за атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины.

Сообщается, что спасатели потушили пожар, возникший на месте атаки. Оккупанты повредили 11 многоквартирных домов, клинику, школу, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 — изуродованы. Задел газопровод.

Также в ночь на 29 октября захватчики атаковали Никопольщину "Градом", артиллерией и дронами-камикадзе.

Попали по Никополю, Покровскому, Мировскому, Красногригоревскому общинам. В результате обстрела повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод. Люди уцелели.

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