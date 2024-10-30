В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ

В Кривом Роге увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки оккупантов РФ 29 октября. Таким образом, число погибших возросло до 2 человек.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки РФ в Кривом Роге погибли два человека, еще 14 пострадали.
- Атака оккупантов повредила жилые и общественные здания, а также инфраструктуру
- Уничтожены гаражи, повреждены газопровод и АЗС.
- Помимо Кривого Рога, атаки зафиксированы также в Никополе, Покровском и других общинах.
В Кривом Роге погибли два человека в результате атаки РФ
Глава ОВА отмечает, что медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми.
Что известно об атаке РФ по Кривому Рогу
Российские войска в ночь на 29 октября ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Была атакована жилая трехэтажка.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый — в тяжелом состоянии.
Сообщается, что спасатели потушили пожар, возникший на месте атаки. Оккупанты повредили 11 многоквартирных домов, клинику, школу, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 — изуродованы. Задел газопровод.
Также в ночь на 29 октября захватчики атаковали Никопольщину "Градом", артиллерией и дронами-камикадзе.
Попали по Никополю, Покровскому, Мировскому, Красногригоревскому общинам. В результате обстрела повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод. Люди уцелели.
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