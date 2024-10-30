У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

У Кривому Розі збільшилась кількість жертв внаслідок ракетної атаки окупантів РФ 29 жовтня. Таким чином кількість загиблих зросла до 2 людей.

У Кривому Розі загинуло двоє людей внаслідок атаки РФ

Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поширити

Голова ОВА зазначає, що медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими.

Що відомо про атаку РФ по Кривому Рогу

Російські війська в ніч проти 29 жовтня вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Була атакована житлова триповерхівка.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак,14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений — у важкому стані.

Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка. Поширити

Повідомляється, що рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці атаки. Окупанти пошкодили 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівлю. Знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені. Зачепило газогін.

Також у ніч на 29 жовтня загарбники атакували Нікопольщину "Градом", артилерією та дронами-камікадзе.