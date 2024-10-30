У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

У Кривому Розі збільшилась кількість жертв внаслідок ракетної атаки окупантів РФ 29 жовтня. Таким чином кількість загиблих зросла до 2 людей.

Головні тези:

  • Унаслідок ракетної атаки Російської Федерації 29 жовтня в Кривому Розі загинули двоє людей, ще 14 постраждали.
  • Окупанти знищили багато будівель та інфраструктуру у місті, поранили 10 осіб.
  • Атака також стосувалася інших населених пунктів, у результаті обстрілу були пошкоджені будинки, АЗС та газогін, але людям вдалося уникнути трагедій.

У Кривому Розі загинуло двоє людей внаслідок атаки РФ

Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Голова ОВА зазначає, що медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими.

Що відомо про атаку РФ по Кривому Рогу

Російські війська в ніч проти 29 жовтня вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Була атакована житлова триповерхівка.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак,14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений — у важкому стані.

Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка.

Повідомляється, що рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці атаки. Окупанти пошкодили 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівлю. Знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені. Зачепило газогін.

Також у ніч на 29 жовтня загарбники атакували Нікопольщину "Градом", артилерією та дронами-камікадзе.

Влучили по Нікополю, Покровській, Мирівській,  Червоногригорівській громадах. У результаті обстрілу пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли.

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