Удар РФ по Кривому Рогу — з-під завалів дістали тіла 3 дітей

Тіла трьох дітей дістали з-під завалів житлового будинку, у який армія РФ влучила ракетою 11 листопада. Наразі кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 4 людей.
Головні тези:
- Унаслідок удару РФ по Кривому Рогу загинули четверо людей, серед них троє дітей з однієї сім'ї.
- Під завалами виявлено тіла 10-річного Данила, дворічного Демида та двомісячної Уляни. Живим лише залишився батько родини.
- До лікарні були евакуйовані 14 постраждалих, серед яких двоє дітей. Стан одного з хлопчиків середньої тяжкості.
- Російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, зруйнувавши будівлю та пошкодивши кілька квартир.
Росія вбила трьох дітей у Кривому Розі
Як спершу заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей.
Пізніше голова ОВА повідомив, що під завалами виявили тіло третьої дитини — їй не було і року.
Всі загиблі — члени однієї сімʼї. Це Олена Кулик та її троє дітей — 10-річний Данило, дворічний Демид та двомісячна Уляна. Живим залишився лише батько родини Максим.
За останніми даними від ДСНС, під час атаки постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.
Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг
Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, влучивши у п’ятиповерхівку.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під’їздів.
Згодом в ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-