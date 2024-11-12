Удар РФ по Кривому Рогу — з-під завалів дістали тіла 3 дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Кривому Рогу — з-під завалів дістали тіла 3 дітей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Удар РФ по Кривому Рогу — з-під завалів дістали тіла 3 дітей
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Тіла трьох дітей дістали з-під завалів житлового будинку, у який армія РФ влучила ракетою 11 листопада. Наразі кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 4 людей.

Головні тези:

  • Унаслідок удару РФ по Кривому Рогу загинули четверо людей, серед них троє дітей з однієї сім'ї.
  • Під завалами виявлено тіла 10-річного Данила, дворічного Демида та двомісячної Уляни. Живим лише залишився батько родини.
  • До лікарні були евакуйовані 14 постраждалих, серед яких двоє дітей. Стан одного з хлопчиків середньої тяжкості.
  • Російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, зруйнувавши будівлю та пошкодивши кілька квартир.

Росія вбила трьох дітей у Кривому Розі

Як спершу заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей.

Пізніше голова ОВА повідомив, що під завалами виявили тіло третьої дитини — їй не було і року. 

Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена, — підсумував Лисак. 

Фото — ДСНС

Всі загиблі — члени однієї сімʼї. Це Олена Кулик та її троє дітей — 10-річний Данило, дворічний Демид та двомісячна Уляна. Живим залишився лише батько родини Максим.

За останніми даними від ДСНС, під час атаки постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.

Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг

Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, влучивши у п’ятиповерхівку.

Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція…Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні, — повідомив Вілкул.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під’їздів.

Згодом в ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей.

10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз — шестеро потерпілих, — йдеться у повідомленні.

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Категорія
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Категорія
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Дата публікації
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Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — влучили у багатоповерхівку, є поранені
Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — влучили у багатоповерхівку, є поранені
Категорія
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Дата публікації
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