Удар РФ по Кривому Рогу — з-під завалів дістали тіла 3 дітей

Тіла трьох дітей дістали з-під завалів житлового будинку, у який армія РФ влучила ракетою 11 листопада. Наразі кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 4 людей.

Росія вбила трьох дітей у Кривому Розі

Як спершу заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей.

Пізніше голова ОВА повідомив, що під завалами виявили тіло третьої дитини — їй не було і року.

Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена, — підсумував Лисак. Поширити

Фото — ДСНС

Всі загиблі — члени однієї сімʼї. Це Олена Кулик та її троє дітей — 10-річний Данило, дворічний Демид та двомісячна Уляна. Живим залишився лише батько родини Максим.

За останніми даними від ДСНС, під час атаки постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.

Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг

Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, влучивши у п’ятиповерхівку.

Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція…Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні, — повідомив Вілкул. Поширити

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під’їздів.

Згодом в ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей.