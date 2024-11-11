Ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла

У Кривому Розі внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 11 листопада постраждали 11 людей. Пошуки містян під завалами тривають.

У Кривому Розі продовжується пошук людей під завалами будинку

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже 11 постраждалих у Кривому Розі. У лікарні залишається троє людей. Рятувальники продовжують розбирати завали потрощеної п’ятиповерхівки. Шукають людей. Залучили волонтерів-кінологів. Сергій Лисак Начальник Дніпропетровської ОВА

Також у 35 багатоквартирних будинках побиті вікна і дахи. Пошкоджені 11 авто. Понівечена адмінбудівля.

Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Кривому Розі

Зруйновано один з підʼїздів будівлі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть знаходитися люди. Поширити

Серед постраждалих внаслідок російського удару по Кривому Рогу — двоє дітей. За даними Лисака, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості.