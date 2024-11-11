Ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла

У Кривому Розі внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 11 листопада постраждали 11 людей. Пошуки містян під завалами тривають.
Головні тези:
- Унаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу 11 листопада постраждали 11 людей, включно з 2 дітьми.
- Після влучання ракети у багатоповерхівку рятувальники проводять пошуки під завалами з залученням волонтерів-кінологів.
- Зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під'їздів будівлі, при цьому під завалами, можливо, знаходяться люди.
У Кривому Розі продовжується пошук людей під завалами будинку
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також у 35 багатоквартирних будинках побиті вікна і дахи. Пошкоджені 11 авто. Понівечена адмінбудівля.
Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Кривому Розі
Зруйновано один з підʼїздів будівлі.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Серед постраждалих внаслідок російського удару по Кривому Рогу — двоє дітей. За даними Лисака, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості.
У цілому через атаку росіян — 8 постраждалих.
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