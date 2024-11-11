Ракетный удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло

В Кривом Роге в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 11 ноября пострадали 11 человек. Поиски горожан под завалами продолжаются.

В Кривом Роге продолжается поиск людей под завалами дома

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Уже 11 пострадавших в Кривом Роге. В больнице остается три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов. Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.

Российская ракета попала в многоэтажку в Кривом Роге

Разрушен один из подъездов здания.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди. Поделиться

Среди пострадавших в результате российского удара по Кривому Рогу двое детей. По данным Лысака, 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести.