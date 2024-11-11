Ракетный удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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В Кривом Роге в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 11 ноября пострадали 11 человек. Поиски горожан под завалами продолжаются.

Главные тезисы

  • 11 ноября в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу пострадали 11 человек, включая 2 детей.
  • Спасатели продолжают поиски горожан под завалами многоэтажки, разрушенной ракетой.
  • Разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов здания, возможно, люди находятся под завалами.

В Кривом Роге продолжается поиск людей под завалами дома

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Уже 11 пострадавших в Кривом Роге. В больнице остается три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.

Российская ракета попала в многоэтажку в Кривом Роге

Разрушен один из подъездов здания.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди.

Среди пострадавших в результате российского удара по Кривому Рогу двое детей. По данным Лысака, 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести.

В общей сложности из-за атаки россиян — 8 пострадавших.

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