Ракетный удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло

В Кривом Роге в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 11 ноября пострадали 11 человек. Поиски горожан под завалами продолжаются.
Главные тезисы
- 11 ноября в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу пострадали 11 человек, включая 2 детей.
- Спасатели продолжают поиски горожан под завалами многоэтажки, разрушенной ракетой.
- Разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов здания, возможно, люди находятся под завалами.
В Кривом Роге продолжается поиск людей под завалами дома
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.
Российская ракета попала в многоэтажку в Кривом Роге
Разрушен один из подъездов здания.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Среди пострадавших в результате российского удара по Кривому Рогу двое детей. По данным Лысака, 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести.
В общей сложности из-за атаки россиян — 8 пострадавших.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-