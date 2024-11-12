Удар РФ по Кривому Рогу — из-под завалов извлекли тела 3 детей

Тела троих детей извлекли из-под завалов жилого дома, в который армия РФ попала ракетой 11 ноября. В настоящее время количество погибших в результате атаки возросло до 4 человек.
Главные тезисы
- В результате удара РФ по Кривому Рогу погибли 4 человека, включая троих детей из одной семьи.
- Под завалами жилого дома найдены тела 10-летнего Даниила, двухлетнего Демида и двухмесячной Ульяны.
- 14 человек, в том числе 2 детей, были эвакуированы в больницу, один мальчик находится в средней тяжести.
- Российские оккупанты баллистически атаковали Кривой Рог, нанеся ущерб зданиям и поразив несколько квартир.
Россия убила троих детей в Кривом Роге
Как сперва заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, из-под завалов криворожского дома извлекли тела двоих детей.
Позже глава ОВА сообщил, что под завалами обнаружили тело третьего ребенка — ему не было и года.
Все погибшие — члены одной семьи. Это Елена Кулик и ее трое детей — 10-летний Даниил, двухлетний Демид и двухмесячная Ульяна. В живых остался только отец семьи Максим.
По последним данным от ГСЧС, во время атаки пострадали 14 человек, среди них двое детей.
Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог
Российские оккупанты 11 ноября атаковали Кривой Рог баллистикой, попав в пятиэтажку.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.
Впоследствии в ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-