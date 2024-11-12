Удар РФ по Кривому Рогу — из-под завалов извлекли тела 3 детей

Тела троих детей извлекли из-под завалов жилого дома, в который армия РФ попала ракетой 11 ноября. В настоящее время количество погибших в результате атаки возросло до 4 человек.

Россия убила троих детей в Кривом Роге

Как сперва заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, из-под завалов криворожского дома извлекли тела двоих детей.

Позже глава ОВА сообщил, что под завалами обнаружили тело третьего ребенка — ему не было и года.

Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена, — подытожил Лысак. Поделиться

Фото — ГСЧС

Все погибшие — члены одной семьи. Это Елена Кулик и ее трое детей — 10-летний Даниил, двухлетний Демид и двухмесячная Ульяна. В живых остался только отец семьи Максим.

По последним данным от ГСЧС, во время атаки пострадали 14 человек, среди них двое детей.

Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог

Российские оккупанты 11 ноября атаковали Кривой Рог баллистикой, попав в пятиэтажку.

Высокоточные" животные прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция… Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу, — сообщил Вилкул. Поделиться

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей.