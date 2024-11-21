РФ атаковала Кривой Рог — в городе есть разрушения, пострадали более 10 человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Кривой Рог — в городе есть разрушения, пострадали более 10 человек

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
РФ атаковала Кривой Рог — в городе есть разрушения, пострадали более 10 человек
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21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительным данным ранены 13 человек, из них двое детей.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали более 10 человек, включая детей.
  • Ситуация на месте событий напряженная, продолжаются спасательные работы и оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.
  • Число раненых продолжает расти, спасательные службы активно действуют для помощи жертвам атаки на Кривой Рог.
  • Подробности атаки включают частичное разрушение админздания, повреждения жилых домов и резкий рост количества раненых.
  • Около 11:40 стало известно, что количество раненых в Кривом Роге составило 15 человек, включая двух подростков и одного 16-летнего юношу.

Что известно об обстреле РФ Кривого Рога

Как сначала сообщил глава Днепропетровской обладманистрации Сергей Лысак, было известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Также сообщается, что было частично разрушено админздание, повреждены две жилые двухэтажки.

Чуть позже количество раненых в Кривом Роге резко возросло — до 13 человек.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Сейчас известно о 13 раненых, из них двое детей, двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, оккупанты ракетой попали в административное здание.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы. По предварительной информации, также повреждены около 10 жилых домов.

Около 11:40 стало известно, что количество раненых в Кривом Роге выросло до 15 человек.

15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков госпитализированы еще одному юноше, которому 16 лет.

В общей сложности, по его данным, в больницы госпитализированы 9 человек.

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