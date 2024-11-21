РФ атаковала Кривой Рог — в городе есть разрушения, пострадали более 10 человек

21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительным данным ранены 13 человек, из них двое детей.

Что известно об обстреле РФ Кривого Рога

Как сначала сообщил глава Днепропетровской обладманистрации Сергей Лысак, было известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Также сообщается, что было частично разрушено админздание, повреждены две жилые двухэтажки.

Чуть позже количество раненых в Кривом Роге резко возросло — до 13 человек.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Сейчас известно о 13 раненых, из них двое детей, двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Поделиться

По его словам, оккупанты ракетой попали в административное здание.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы. По предварительной информации, также повреждены около 10 жилых домов.

Около 11:40 стало известно, что количество раненых в Кривом Роге выросло до 15 человек.

15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков госпитализированы еще одному юноше, которому 16 лет. Поделиться

В общей сложности, по его данным, в больницы госпитализированы 9 человек.