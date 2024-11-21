Удар РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой — появилось видео атаки

Во время атаки по Днепру 21 ноября российские оккупанты впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету. Основное предназначение ракеты – доставка ядерных зарядов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру, что является угрожающим шагом.
- Межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 “Рубеж” обладает способностью доставки ядерных зарядов на расстояние до 6000 км и имеет высокую маневренность.
- Последствия удара РФ по Днепру включают поврежденное промышленное предприятие, пожары и пострадавших в городе.
- Ракета РС-26 'Рубеж' имеет возможность разделяться на четыре управляемых боевых блока, что усложняет защиту от противоракетной обороны.
Появилось видео удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
Как отмечается РФ впервые применила для атаки межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно РС-26 «Рубеж».
Ее масса 40-50 тонн и она предназначена в первую очередь для доставки ядерных зарядов.
По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 км. Это подвижный грунтовой комплекс, и в зависимости от места пуска, ракета может долететь, например, до Киева за 8-10 минут.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-10 — Волгоградская обл.).
Особенность ракеты в том, что она состоит из четырех управляемых боевых блоков, которые могут разделяться. Во время снижения ракета маневрирует, становясь более устойчивой для современных систем противоракетной обороны.
Что известно о последствиях удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.
Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.
Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.
Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.
Кроме того, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.
Пострадали предварительно два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте.
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