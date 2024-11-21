Удар РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой — появилось видео атаки

Во время атаки по Днепру 21 ноября российские оккупанты впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету. Основное предназначение ракеты – доставка ядерных зарядов.

Появилось видео удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой

Как отмечается РФ впервые применила для атаки межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно РС-26 «Рубеж».

Ее масса 40-50 тонн и она предназначена в первую очередь для доставки ядерных зарядов.

По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 км. Это подвижный грунтовой комплекс, и в зависимости от места пуска, ракета может долететь, например, до Киева за 8-10 минут.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-10 — Волгоградская обл.).

Особенность ракеты в том, что она состоит из четырех управляемых боевых блоков, которые могут разделяться. Во время снижения ракета маневрирует, становясь более устойчивой для современных систем противоракетной обороны.

Что известно о последствиях удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. Сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара, — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак Поделиться

Фото — ГСЧС Украины

Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.

Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.

Кроме того, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.