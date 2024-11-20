Россия распространила фейк о "массированном ракетно-бомбовом ударе по Украине после 14:30" — ГУР

Российская пропаганда распространила фейковые сообщения якобы от имени ГУРа. В них речь идет об "особо массированном" ракетно-бомбовом ударе по Украине 20 ноября после 14:30.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространила фейковое сообщение о массированном ракетно-бомбовом ударе по Украине от имени ГУР, что было опровергнуто самой разведкой.
- Украинская разведка призывает доверять только официальным источникам информации и представителям ГУР МО, избегая паники.
- Посольства США и других стран временно закрываются в Киеве из-за риска ракетных атак со стороны России, хотя сам ГУР опроверг информацию о угрозе ракетного удара.
- Россия старается запугать украинцев и создать панику, используя информационно-психологические операции и психологическое давление в отсутствие возможности силового подчинения.
В ГУР опровергли информацию об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине
При этом говорится, что Россия, не имея возможности покорить украинцев силой, пытается запугать население и создать панику, применяя психологическое давление.
Что этому предшествовало
20 ноября посольство США в Киеве предупредило о возможных ракетных обстрелах Украины. В этой связи дипломатическое учреждение временно прекратило работу, а сотрудникам было рекомендовано оставаться в укрытиях.
Следом за США, о закрытии своих посольств в Киеве сообщили Испания, Италия и Греция, также ссылаясь на повышенный риск российских атак.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия в течение нескольких месяцев накапливала запасы ракет, готовясь к серии массированных ударов по территории Украины.
Кроме этого, в сети начали распространять информацию о якобы подготовку россиян к запуску экспериментальной баллистики. По неподтвержденной информации, речь идет о межконтинентальной ракете РС-26 "Рубеж".
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