Россия распространила фейк о "массированном ракетно-бомбовом ударе по Украине после 14:30" — ГУР

Российская пропаганда распространила фейковые сообщения якобы от имени ГУРа. В них речь идет об "особо массированном" ракетно-бомбовом ударе по Украине 20 ноября после 14:30.

В ГУР опровергли информацию об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине

Данное сообщение — фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от пресс-секретарей ГУР МО, — сообщает украинская разведка. Поделиться

Фото — t.me/DIUkraine

При этом говорится, что Россия, не имея возможности покорить украинцев силой, пытается запугать население и создать панику, применяя психологическое давление.

Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям, призывали в ГУР. Поделиться

Что этому предшествовало

20 ноября посольство США в Киеве предупредило о возможных ракетных обстрелах Украины. В этой связи дипломатическое учреждение временно прекратило работу, а сотрудникам было рекомендовано оставаться в укрытиях.

Следом за США, о закрытии своих посольств в Киеве сообщили Испания, Италия и Греция, также ссылаясь на повышенный риск российских атак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия в течение нескольких месяцев накапливала запасы ракет, готовясь к серии массированных ударов по территории Украины.