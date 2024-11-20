Россия распространила фейк о "массированном ракетно-бомбовом ударе по Украине после 14:30" — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россия распространила фейк о "массированном ракетно-бомбовом ударе по Украине после 14:30" — ГУР

ГУР
Россия распространила фейк о "массированном ракетно-бомбовом ударе по Украине после 14:30" — ГУР
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Российская пропаганда распространила фейковые сообщения якобы от имени ГУРа. В них речь идет об "особо массированном" ракетно-бомбовом ударе по Украине 20 ноября после 14:30.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространила фейковое сообщение о массированном ракетно-бомбовом ударе по Украине от имени ГУР, что было опровергнуто самой разведкой.
  • Украинская разведка призывает доверять только официальным источникам информации и представителям ГУР МО, избегая паники.
  • Посольства США и других стран временно закрываются в Киеве из-за риска ракетных атак со стороны России, хотя сам ГУР опроверг информацию о угрозе ракетного удара.
  • Россия старается запугать украинцев и создать панику, используя информационно-психологические операции и психологическое давление в отсутствие возможности силового подчинения.

В ГУР опровергли информацию об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине

Данное сообщение — фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от пресс-секретарей ГУР МО, — сообщает украинская разведка.

Фото — t.me/DIUkraine

При этом говорится, что Россия, не имея возможности покорить украинцев силой, пытается запугать население и создать панику, применяя психологическое давление.

Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям, призывали в ГУР.

Что этому предшествовало

20 ноября посольство США в Киеве предупредило о возможных ракетных обстрелах Украины. В этой связи дипломатическое учреждение временно прекратило работу, а сотрудникам было рекомендовано оставаться в укрытиях.

Следом за США, о закрытии своих посольств в Киеве сообщили Испания, Италия и Греция, также ссылаясь на повышенный риск российских атак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия в течение нескольких месяцев накапливала запасы ракет, готовясь к серии массированных ударов по территории Украины.

Кроме этого, в сети начали распространять информацию о якобы подготовку россиян к запуску экспериментальной баллистики. По неподтвержденной информации, речь идет о межконтинентальной ракете РС-26 "Рубеж".

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