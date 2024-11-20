Росія поширила фейк про "масований ракетно-бомбовий удар по Україні після 14:30" — ГУР

Російська пропаганда поширила фейкові повідомлення нібито від імені ГУР. У них йдеться про "особливо масований" ракетно-бомбовий удар по Україні 20 листопада після 14:30.

У ГУР спростували інформацію про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні

Дане повідомлення — фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО, — повідомляє українська розвідка. Поширити

Фото — t.me/DIUkraine

При цьому зазначається, що Росія, не маючи можливості підкорити українців силою, намагається залякати населення і створити паніку, застосовуючи психологічний тиск.

Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям, — закликали в ГУР. Поширити

Що цьому передувало

20 листопада посольство США в Києві попередило про можливі ракетні обстріли України. У зв’язку з цим дипломатична установа тимчасово припинила роботу, а співробітникам було рекомендовано залишатися в укриттях.

Слідом за США, про закриття своїх посольств у Києві повідомили Іспанія, Італія та Греція, також посилаючись на підвищений ризик російських атак.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія протягом кількох місяців накопичувала запаси ракет, готуючись до серії масованих ударів по території України.