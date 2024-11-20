Росія поширила фейк про "масований ракетно-бомбовий удар по Україні після 14:30" — ГУР

Російська пропаганда поширила фейкові повідомлення нібито від імені ГУР. У них йдеться про "особливо масований" ракетно-бомбовий удар по Україні 20 листопада після 14:30.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширила фейкове повідомлення від імені ГУР про масований ракетно-бомбовий удар по Україні, що було спростовано самою розвідкою.
- Українська розвідка закликає довіряти лише офіційним джерелам та речникам ГУР МО, уникати паніки та бути пильними під час можливих загроз.
- Посольство США та інші країни оголосили про тимчасове закриття посольств у Києві через підвищений ризик ракетних атак Росії на Україну.
У ГУР спростували інформацію про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні
При цьому зазначається, що Росія, не маючи можливості підкорити українців силою, намагається залякати населення і створити паніку, застосовуючи психологічний тиск.
Що цьому передувало
20 листопада посольство США в Києві попередило про можливі ракетні обстріли України. У зв’язку з цим дипломатична установа тимчасово припинила роботу, а співробітникам було рекомендовано залишатися в укриттях.
Слідом за США, про закриття своїх посольств у Києві повідомили Іспанія, Італія та Греція, також посилаючись на підвищений ризик російських атак.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія протягом кількох місяців накопичувала запаси ракет, готуючись до серії масованих ударів по території України.
Окрім цього у мережі почали поширювати інформацію про нібито підготовку росіян до запуску експериментальної балістики. За непідтвердженою інформацією, йдеться про міжконтинентальну ракету РС-26 "Рубеж".
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