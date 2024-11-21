Путін цинічно зізнався в ударі міжконтинентальною балістикою по "Южмашу" у Дніпрі
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін цинічно зізнався в ударі міжконтинентальною балістикою по "Южмашу" у Дніпрі

Путін
Джерело:  online.ua

РФ вдарила по території України 21 листопада балістичною ракетою “Орешник”, це було її випробування. Про це заявив нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час звернення до росіян.

Головні тези:

  • Путін зізнався у випробуванні балістичної ракети "Орешник" по Дніпру як відповідь на удари американською і британською зброєю по Росії.
  • Збивати російські МБР можливо тільки на великій висоті дороговартісним американським комплексом THAAD.
  • Дніпро 21 листопада став мішенню російської МБР.
  • Використання балістичної ракети РФ призвело до пошкоджень промислового підприємства, пожеж та постраждалих людей.
  • Ситуація підкреслює необхідність ефективних засобів протидії агресії та підвищення обороноздатності країни у зв'язку з загостренням міжнародного конфлікту.

Путін цинічно зізнався в ударі МБР “Орешник” по Дніпру

За словами диктатора, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по Росії.

У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети.

Путін заявив, що це нібито була відповідь на дозвіл західних партнерів Україні завдавати ударів по території Російської Федерації. Він традиційно хвалькувато заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".

Чим можна збивати російські МБР

Таку атаку майже неможливо відбити засобами ППО. Єдиний варіант — збивати ракету на великій висоті, поки вона не встигла відділити окремі бойові блоки. На таке здатен дороговартісний американський комплекс THAAD, якого Україна не має на озброєнні. І навіть в США і їх союзників він є в дуже обмеженій кількості.

Водночас профільне видання Defense Express вважає, що Дніпро 21 листопада бойові блоки РС-26 насправді не мали вибухівки і були використані як імітатори.

Вони, скоріш за все, не мали бойового оснащення і були лише імітаторами. Але річ у тім, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору.

Нагадаємо, 21 листопада із Астраханської області РФ по Дніпру було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. У місті пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі, постраждало троє людей.

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