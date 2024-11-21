Путін цинічно зізнався в ударі міжконтинентальною балістикою по "Южмашу" у Дніпрі

РФ вдарила по території України 21 листопада балістичною ракетою “Орешник”, це було її випробування. Про це заявив нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час звернення до росіян.

Путін цинічно зізнався в ударі МБР “Орешник” по Дніпру

За словами диктатора, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по Росії.

У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети.

Путін заявив, що це нібито була відповідь на дозвіл західних партнерів Україні завдавати ударів по території Російської Федерації. Він традиційно хвалькувато заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".

Чим можна збивати російські МБР

Таку атаку майже неможливо відбити засобами ППО. Єдиний варіант — збивати ракету на великій висоті, поки вона не встигла відділити окремі бойові блоки. На таке здатен дороговартісний американський комплекс THAAD, якого Україна не має на озброєнні. І навіть в США і їх союзників він є в дуже обмеженій кількості.

Водночас профільне видання Defense Express вважає, що Дніпро 21 листопада бойові блоки РС-26 насправді не мали вибухівки і були використані як імітатори.

Вони, скоріш за все, не мали бойового оснащення і були лише імітаторами. Але річ у тім, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору. Поширити

Нагадаємо, 21 листопада із Астраханської області РФ по Дніпру було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. У місті пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі, постраждало троє людей.