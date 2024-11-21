Імовірно, Росія вперше в історії вдарила РС-26 "Рубеж" по Україні. Що це означає

За інформацією українського військового командування, в ніч на 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Це озброєння, яке почало створюватися під час "холодної війни" США і СРСР як ключова частина ядерного стримування, але досі не використовувалось в бойових умовах.
Головні тези:
- За інформацією українських чиновників, РФ вдарила по місту Дніпро ракетою РС-26 Рубеж, внаслідок чого постраждали двоє цивільних.
- Один із методів захисту від ракети РС-26 — застосування американського комплексу THAAD, однак відомо, що Україна не має такого обладнання на озброєнні.
- Атака ракетою РС-26 може бути безпрецедентною, вважають дослідники, оскільки вона може бути першим реальним використанням міжконтинентальної балістичної ракети в бойових умовах.
- Українська влада та експерти поки не підтверджують, чи ракета РС-26 мала бойові блоки з вибухівкою або вони були лише імітаційними, але заява Повітряних сил свідчить, що удар не мав суттєвих наслідків.
Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру РС-26 "Рубеж"
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що удар було завдано саме міжконтинентальною балістичною ракетою.
За даними джерел українських медіа, РФ використала ракету РС-26 "Рубеж". Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив, але і не заперечив цю інформацію.
За словами українських чиновників, РФ атакувала "підприємства і критичну інфраструктуру" Дніпра.
Російські джерела вказують, що під удар потрапило провідне підприємство ракетно-космічної галузі України — "Південмаш".
Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що "промислове підприємство пошкоджене", а загалом від ракетного удару постраждали двоє цивільних.
Росія офіційно не підтверджувала застосування МБР, однак під час брифінгу речниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової в трансляцію потрапив момент, коли вона прямо під час виступу бере слухавку мобільного телефону і звідти чоловічий голос наказує їй "не коментувати удар балістичними ракетами" по "Південмашу".
Американські посадові особи поки що не підтверджують застосування саме міжконтинентальної балістичної ракети РФ.
Так само має сумніви в цьому керівник проєкту "Ядерне озброєння Росії" Інституту ООН з вивчення проблем роззброєння Павел Подвиг.
Інший дослідник ООН з питань ядерного роззброєння Андрій Бакліцький вважає цю атаку Москви "безпрецедентною".
Якщо це правда, це буде абсолютно безпрецедентним і першим реальним військовим використанням МБР. Не те щоб це мало сенс, враховуючи їхню ціну та точність.
Таємнича ракета для залякування світу
Ракета РС-26 ("Рубеж") — це один з найбільш загадкових і найменш досліджених експертами видів російського стратегічного озброєння.
Він був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і передбачав знищення, а також припинення розробки ракет меншої (від 500 до 1000 км) і середньої дальності (1000 — 5500 км).
Ракети РС-26, за всіма попередніми оцінками, якраз і мали б класифікуватися як ракети середньої дальності, а не міжконтинентальні (дальність 5500 -16 000 км).
Офіційних даних щодо прийняття її на озброєння Росармії немає, хоча, за повідомленнями в пресі, це планувалось зробити в 2015-16 роках.
За попередніми даними, "Рубеж" може запускати малогабаритну ракету, що має дальність 2000 км — 6000 км. Сама пускова установка розміщена на шасі колісного тягача.
Орієнтовно вага ракети приблизно 40 тонн, але, ймовірно, вона існує у варіанті РГЧ ІН (роздільної головної частини з блоками індивідуального наведення).
За оцінками експертів, саме така ракета вдарила по Дніпру, оскільки на кадрах відеозаписів видно, як шість бойових блоків послідовно падають з неба на ціль і вражають доволі невелику за розмірами площу. Виходить, що могла бути запущена не версія з унітарною (єдиною) бойовою частиною.
Балістична ракета запускається з мобільної установки, підіймається на дуже значну висоту в космос, там відбувається відокремлення автономного блоку розведення, який поступово відстрілює усі бойові блоки або ж хибні цілі. Вони з високою швидкістю вражають ціль на землі, майже вертикально атакуючи її згори.
Чим можна збивати “Рубеж”
Таку атаку майже неможливо відбити засобами ППО. Єдиний варіант — збивати ракету на великій висоті, поки вона не встигла відділити окремі бойові блоки. На таке здатен дороговартісний американський комплекс THAAD, якого Україна не має на озброєнні. І навіть в США і їх союзників він є в дуже обмеженій кількості.
Водночас профільне видання Defense Express вважає, що Дніпро 21 листопада бойові блоки РС-26 насправді не мали вибухівки і були використані як імітатори.
Імітація ядерного удару
Росія хотіла показати свою можливість запуску по Україні ракети з ядерними боєголовками.
Сьогоднішній, 21 листопада, удар по Дніпру з використанням балістичної ракети середньої або міжконтинентальної дальності, об'єктивно став репетицією та демонстрацією ядерного удару з використанням імітаторів бойових блоків з індивідуальним наведенням. І це перше бойове використання зброї такого класу, навіть якщо мова йде лише про залякування, — вказано в статті Defense Express.
Українська влада не повідомляє, чи мали бойові блоки МБР вибухівку або були імітаційними. Однак слід зауважити, що в повідомленні Повітряних сил йдеться, що удар ракети не мав "суттєвих наслідків".
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