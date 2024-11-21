Імовірно, Росія вперше в історії вдарила РС-26 "Рубеж" по Україні. Що це означає

За інформацією українського військового командування, в ніч на 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Це озброєння, яке почало створюватися під час "холодної війни" США і СРСР як ключова частина ядерного стримування, але досі не використовувалось в бойових умовах.

Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру РС-26 "Рубеж"

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що удар було завдано саме міжконтинентальною балістичною ракетою.

Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно що Путін використовує Україну як полігон. Володимир Зеленський Президент України

За даними джерел українських медіа, РФ використала ракету РС-26 "Рубеж". Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив, але і не заперечив цю інформацію.

За словами українських чиновників, РФ атакувала "підприємства і критичну інфраструктуру" Дніпра.

Російські джерела вказують, що під удар потрапило провідне підприємство ракетно-космічної галузі України — "Південмаш".

Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що "промислове підприємство пошкоджене", а загалом від ракетного удару постраждали двоє цивільних.

Росія офіційно не підтверджувала застосування МБР, однак під час брифінгу речниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової в трансляцію потрапив момент, коли вона прямо під час виступу бере слухавку мобільного телефону і звідти чоловічий голос наказує їй "не коментувати удар балістичними ракетами" по "Південмашу".

Американські посадові особи поки що не підтверджують застосування саме міжконтинентальної балістичної ракети РФ.

Так само має сумніви в цьому керівник проєкту "Ядерне озброєння Росії" Інституту ООН з вивчення проблем роззброєння Павел Подвиг.

Щодо повідомлень про випущену Росією МБР по Дніпру. Я вважаю, що треба бути скептичним і обережним. Річ у тому, що міжконтинентальні балістичні ракети розроблялись на дальність понад 5,5 тисяч кілометрів. А ракета, яка вдарила по Дніпру 21 листопада, подолала шлях в приблизно 800 км від полігону Капустін Яр (Астраханська область РФ). Поширити

Інший дослідник ООН з питань ядерного роззброєння Андрій Бакліцький вважає цю атаку Москви "безпрецедентною".

Якщо це правда, це буде абсолютно безпрецедентним і першим реальним військовим використанням МБР. Не те щоб це мало сенс, враховуючи їхню ціну та точність.

РС-26 “Рубеж”

Таємнича ракета для залякування світу

Ракета РС-26 ("Рубеж") — це один з найбільш загадкових і найменш досліджених експертами видів російського стратегічного озброєння.

Частково це може бути пов'язане з тим, що саме її створення вже виглядало як грубе і демонстраційне порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Поширити

Він був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і передбачав знищення, а також припинення розробки ракет меншої (від 500 до 1000 км) і середньої дальності (1000 — 5500 км).

Ракети РС-26, за всіма попередніми оцінками, якраз і мали б класифікуватися як ракети середньої дальності, а не міжконтинентальні (дальність 5500 -16 000 км).

Офіційних даних щодо прийняття її на озброєння Росармії немає, хоча, за повідомленнями в пресі, це планувалось зробити в 2015-16 роках.

За попередніми даними, "Рубеж" може запускати малогабаритну ракету, що має дальність 2000 км — 6000 км. Сама пускова установка розміщена на шасі колісного тягача.

Орієнтовно вага ракети приблизно 40 тонн, але, ймовірно, вона існує у варіанті РГЧ ІН (роздільної головної частини з блоками індивідуального наведення).

За оцінками експертів, саме така ракета вдарила по Дніпру, оскільки на кадрах відеозаписів видно, як шість бойових блоків послідовно падають з неба на ціль і вражають доволі невелику за розмірами площу. Виходить, що могла бути запущена не версія з унітарною (єдиною) бойовою частиною.

Балістична ракета запускається з мобільної установки, підіймається на дуже значну висоту в космос, там відбувається відокремлення автономного блоку розведення, який поступово відстрілює усі бойові блоки або ж хибні цілі. Вони з високою швидкістю вражають ціль на землі, майже вертикально атакуючи її згори.

THAAD

Чим можна збивати “Рубеж”

Таку атаку майже неможливо відбити засобами ППО. Єдиний варіант — збивати ракету на великій висоті, поки вона не встигла відділити окремі бойові блоки. На таке здатен дороговартісний американський комплекс THAAD, якого Україна не має на озброєнні. І навіть в США і їх союзників він є в дуже обмеженій кількості.

Водночас профільне видання Defense Express вважає, що Дніпро 21 листопада бойові блоки РС-26 насправді не мали вибухівки і були використані як імітатори.

Вони, скоріш за все, не мали бойового оснащення і були лише імітаторами. Але річ у тім, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору. Поширити

Імітація ядерного удару

Росія хотіла показати свою можливість запуску по Україні ракети з ядерними боєголовками.

Сьогоднішній, 21 листопада, удар по Дніпру з використанням балістичної ракети середньої або міжконтинентальної дальності, об'єктивно став репетицією та демонстрацією ядерного удару з використанням імітаторів бойових блоків з індивідуальним наведенням. І це перше бойове використання зброї такого класу, навіть якщо мова йде лише про залякування, — вказано в статті Defense Express.

Українська влада не повідомляє, чи мали бойові блоки МБР вибухівку або були імітаційними. Однак слід зауважити, що в повідомленні Повітряних сил йдеться, що удар ракети не мав "суттєвих наслідків".