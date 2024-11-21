Вероятно, Россия впервые в истории ударила РС-26 "Рубеж" по Украине. Что это означает

По информации украинского военного командования, в ночь на 21 ноября Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Это вооружение, которое начало создаваться во время холодной войны США и СССР как ключевая часть ядерного сдерживания, но до сих пор не использовалось в боевых условиях.

Россия, вероятно, ударила по Днепру РС-26 "Рубеж"

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесен именно межконтинентальной баллистической ракетой.

Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Владимир Зеленский Президент Украины

По данным источников украинских медиа, РФ использовала ракету РС-26 "Рубеж". Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

По словам украинских чиновников, РФ атаковала "предприятия и критическую инфраструктуру" Днепра.

Российские источники указывают, что под удар попало ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины — "Южмаш".

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что "промышленное предприятие повреждено", а в целом от ракетного удара пострадали двое гражданских.

Россия официально не подтверждала применение МБР, однако во время брифинга пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в трансляцию попал момент, когда она прямо во время выступления берет трубку мобильного телефона и оттуда мужской голос приказывает ей "не комментировать удар баллистическими ракетами" по "Южмашу" .

Американские должностные лица пока не подтверждают применение именно межконтинентальной баллистической ракеты РФ.

Так же сомневается в этом руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг.

Относительно сообщений о выпущенном Россией МБР по Днепру. Я считаю, что нужно быть скептическим и аккуратным. Дело в том, что межконтинентальные баллистические ракеты разрабатывались на дальность более 5,5 тысяч километров. А ракета, ударившая по Днепру 21 ноября, преодолела путь примерно в 800 км от полигона Капустин Яр (Астраханская область РФ). Поделиться

Другой исследователь ООН по ядерному разоружению Андрей Баклицкий считает эту атаку Москвы "беспрецедентной".

Если это правда, то это будет абсолютно беспрецедентным и первым реальным военным использованием МБР. Не то чтобы это имело смысл, учитывая их цену и точность.

РС-26 "Рубеж"

Таинственная ракета для устрашения мира

Ракета РС-26 ("Рубеж") — это один из самых загадочных и менее исследованных экспертами видов российского стратегического вооружения.

Отчасти это может быть связано с тем, что именно его создание уже выглядело как грубое и демонстрационное нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поделиться

Он был заключен между СССР и США в декабре 1987 г. и предусматривал уничтожение, а также прекращение разработки ракет меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (1000 — 5500 км).

Ракеты РС-26, по всем предварительным оценкам, как раз и должны классифицироваться как ракеты средней дальности, а не межконтинентальные (дальность 5500 -16 000 км).

Официальных данных о принятии ее на вооружение Росармии нет, хотя, по сообщениям в прессе, это планировалось сделать в 2015-16 годах.

По предварительным данным, "Рубеж" может запускать малогабаритную ракету, имеющую дальность 2000 км — 6000 км. Сама пусковая установка размещена на шасси колесного тягача.

Примерно вес ракеты примерно 40 тонн, но, вероятно, она существует в варианте РГЧ ИН (раздельной головной части с блоками индивидуального наведения).

По оценкам экспертов именно такая ракета ударила по Днепру, поскольку на кадрах видеозаписей видно, как шесть боевых блоков последовательно падают с неба на цель и поражают довольно небольшую по размерам площадь. Выходит, что могла быть запущена не версия с унитарной (единственной) боевой частью.

Баллистическая ракета запускается с мобильной установки, поднимается на очень значительную высоту в космос, там происходит отделение автономного блока разведения, который постепенно отстреливает все боевые блоки или ложные цели. Они с высокой скоростью поражают цель на земле, почти вертикально атакуя ее сверху.

THAAD

Чем можно сбивать "Рубеж"

Такую атаку почти невозможно отразить средствами ПВО. Единственный вариант — сбивать ракету на большой высоте, пока она не успела отделить отдельные боевые блоки. На это способен дорогостоящий американский комплекс THAAD, которого Украина не имеет на вооружении. И даже в США и их союзниках он находится в очень ограниченном количестве.

В то же время, профильное издание Defense Express считает, что Днепр 21 ноября боевые блоки РС-26 на самом деле не имели взрывчатки и были использованы как имитаторы.

Они, скорее всего, не имели боевой оснастки и были лишь имитаторами. Но дело в том, что они обладают огромной кинетической энергией из-за падения с околоземного пространства. Поделиться

Имитация ядерного удара

Россия хотела показать свою возможность запуска по Украине ракет с ядерными боеголовками.

Сегодняшний, 21 ноября, удар по Днепру с использованием баллистической ракеты средней или межконтинентальной дальности объективно стал репетицией и демонстрацией ядерного удара с использованием имитаторов боевых блоков с индивидуальным наведением. И это первое боевое использование оружия такого класса, даже если речь идет только об устрашении, — говорится в статье Defense Express.

Украинские власти не сообщают, имели ли боевые блоки МБР взрывчатку или были имитационными. Однако следует заметить, что в сообщении Воздушных сил говорится, что удар ракеты не имел "существенных последствий".