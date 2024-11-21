Циничное нарушение Устава ООН — Зеленский отреагировал на заявление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление нелегитимного президента России Владимир Путина, что, признав факт использования новой баллистической ракеты по Днепру, Путин второй раз за этот год масштабировал войну и нарушил Устав ООН.

Масштабирует войну и нарушает Устав ООН — Зеленский о заявлении Путина

Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру — одному из самых больших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации через год.

Первым таким шагом Зеленский назвал привлечение Северной Кореи к войне против Украины — контингенту, по меньшей мере, 11 тысяч солдат.

Путин сделал оба этих шага, игнорируя всех в мире, призывающих не расширять войну. Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну, совершенно непровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась. Владимир Зеленский Президент Украины

Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины, по мнению Зеленского, является еще одним доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом.

Мы уже не в первый раз применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские «шахеды», когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну дольше — он просто каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира. Поделиться

Зеленский призвал мир отреагировать на сегодняшнюю жестокую атаку.

Сейчас сильнейшей реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля, и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно. Вот что Путин делает.

Президент Украины уверен, что нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции.

Надо реагировать. Надо давить. Нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут нескончаемые российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины. Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!

Нелегитимный президент России Владимир Путин

Путин цинично признался в ударе МБР "Орешник" по Днепру

По словам диктатора, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

В боевых условиях были проведены испытания российской новейшей ракетной системы средней дальности. В этом случае с безъядерным снаряжением ракеты. Поделиться

Путин заявил, что это якобы был ответ на разрешение западных партнеров Украине наносить удары по территории Российской Федерации. Он традиционно хвастливо заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".