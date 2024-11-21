Цинічне порушення Статуту ООН — Зеленський відреагував на заяву Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву нелегітимного президента Росії Володимир Путіна. Зеленський відзначив, що, визнавши факт використання нової балістичної ракети по Дніпру, Путін вдруге за цей рік масштабував війну та порушив Статут ООН.
Головні тези:
- Путін масштабує війну та порушує Статут ООН, застосовуючи нову балістичну ракету по місту Дніпру.
- Зеленський закликає світ реагувати на цю жорстоку атаку та підкреслює необхідність припинити російську агресію.
- Путін ігнорує міжнародні заклики до миру та продовжує ескалацію війни, несучи загрозу не лише для України, але й для міжнародної безпеки.
- Зеленський підкреслює право України на самооборону та закликає до тиску на Росію для завершення конфлікту шляхом силових дій.
- Необхідна реакція світу на агресію Росії та тиск на Путіна для встановлення миру в регіоні і захисту міжнародної стабільності.
Масштабує війну та порушує Статут ООН — Зеленський про заяву Путіна
Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру — одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік.
Першим таким кроком Зеленський назвав залучення Північної Кореї до війни проти України — контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.
Ця сьогоднішня балістична ракета проти України, на думку Зеленського, є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком.
Зеленський закликав світ відреагувати на сьогоднішню жорстоку атаку.
Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить.
Президент України впевнений, що потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.
Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть нескінченні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!
Путін цинічно зізнався в ударі МБР “Орешник” по Дніпру
За словами диктатора, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по Росії.
Путін заявив, що це нібито була відповідь на дозвіл західних партнерів Україні завдавати ударів по території Російської Федерації. Він традиційно хвалькувато заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".
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