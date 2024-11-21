Цинічне порушення Статуту ООН — Зеленський відреагував на заяву Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву нелегітимного президента Росії Володимир Путіна. Зеленський відзначив, що, визнавши факт використання нової балістичної ракети по Дніпру, Путін вдруге за цей рік масштабував війну та порушив Статут ООН.

Масштабує війну та порушує Статут ООН — Зеленський про заяву Путіна

Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру — одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік.

Першим таким кроком Зеленський назвав залучення Північної Кореї до війни проти України — контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну — абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась. Володимир Зеленський Президент України

Ця сьогоднішня балістична ракета проти України, на думку Зеленського, є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком.

Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські «шахеди», коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою — він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру. Поширити

Зеленський закликав світ відреагувати на сьогоднішню жорстоку атаку.

Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить.

Президент України впевнений, що потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.

Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть нескінченні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін

Путін цинічно зізнався в ударі МБР “Орешник” по Дніпру

За словами диктатора, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по Росії.

У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети. Поширити

Путін заявив, що це нібито була відповідь на дозвіл західних партнерів Україні завдавати ударів по території Російської Федерації. Він традиційно хвалькувато заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".