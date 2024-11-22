Удар РФ по Дніпру. Путін знову цинічно похвалився успішним "випробуванням" ракети "Орєшнік"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін знову заявив про "успішне випробування" ракети середньої дальності "Орєшнік", маючи на увазі атаку РФ на “Південмаш” у Дніпрі. За його словами, РФ має ще кілька подібних систем і випробування будуть продовжуватися.

Путін погрожує Європі “унікальним” “Орєшніком”

За словами диктатора РФ, система зброї, яку було випробувано 21 листопада, є ще одним надійним гарантом територіальної цілісності та суверенітету Росії.

Такої зброї, як ми знаємо, ні в кого у світі поки що немає. Так, рано чи пізно вона з'явиться і в інших провідних країнах, — цинічно бреше Путін.

Про це ввечері 22 листопада Путін говорив на нараді з керівництвом Міноборони РФ, ВПК і розробниками ракетних озброєнь Росії.

Путін заявив, що випробування комплексу "Орєшнік" пройшли успішно і що в Росії є запас цих систем. Поширити

Також правитель РФ сказав, що окупанти будуть продовжувати випробування "Орєшніка".

За його словами, "Орєшнік" не є модернізацією старих радянських систем, а "це результат роботи фахівців із нової Росії".

Путін знову хвалився, що система "Орєшнік" при масованому застосуванні "буде порівнянна зі зброєю стратегічного призначення" і що протидії цій зброї наразі не існує.

На цій нараді окупанти заявили, що "Орєшнік" може вражати цілі по всій Європі та запропонували прийняти комплекс на озброєння армії РФ. Путін погодився.

Російська система “Орєшнік”: що відомо

За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР. Поширити

Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

За даними Головного управління розвідки Міноборони, 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".