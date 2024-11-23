Після заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито новітній російський ракетний комплекс "Орєшнік" у мережі почали з'являтись численні меми з цього приводу.

Як у мережі висміяли вихваляння Путіна "Орєшніком"

Зокрема, білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA Live жартома припустив, що перед гучною заявою кремлівський диктатор прийняв настоянку "Орєшніка".

Користувач соцмережі X Micik Goni також посміявся з назви та пафосу, з яким Путін презентував ракету “Орєшнік”.

У мережі висміюють презентацію Путіним ракети “Орєшнік”

У мережі висміюють презентацію Путіним ракети “Орєшнік”

Що відомо про брехливі заяви Путіна про “Орєшнік”

Російський диктатор Володимир Путін публічно вихваляє балістичну ракету "Орєшнік", якою країна-агресорка РФ вдарила по Україні 21 листопада. Команда ISW наголошує, що в його заявах більше брехні та вигадок, аніж реальних фактів.

Американський Інституту вивчення війни озвучив припущення, що брехливі заяви Путіна можна вважати ще одним елементом інформаційної війни, під час якої диктатор гіперболізує можливості Росії задля тиску на Захід і Україну.

Як відомо, нелегітимний президент РФ раніше стверджував, що "Орєшнік", мовляв, базується на передових технологіях.

Окрім того, він запевняв, що ця ракета не є модернізацією радянських ракет і вже готується до серійного виробництва.