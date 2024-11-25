Северная Корея расширяет производство баллистических ракет для передачи РФ

Что известно об одном из крупнейших заводов КНДР

Завод, известный как "11 февраля", входит в машиностроительный комплекс "Ренсон" в городе Хамхин, второй по размерам в КНДР.

Этот объект является единственным известным предприятием, которое производит твердотопливные ракеты класса "Хвасон-11".

По данным спутниковых снимков, сделанных компанией Planet Labs, в октябре на территории завода возводится новый цех, а также жилые комплексы для работников. Кроме того, заметна модернизация входов в подземные помещения: убран старый мостовой кран, мешавший доступу к тоннелям.

Фото — reuters.com

Эти действия свидетельствуют о попытках значительно увеличить производительность завода. Новый цех, хотя и меньше предыдущего, предназначен для сбора ракет и изготовления их компонентов, таких как хвостовые части и носовые обтекатели. В частности, аналитики предполагают, что здесь могут производить ракеты KN-23, способные обходить системы ПВО благодаря своей "наклонной" траектории полета. Поделиться

Фото — reuters.com

Эксперты отмечают, что такие ракеты, хоть и используются в ограниченном количестве, могут быть полезны для России в войне против Украины, позволяя ей компенсировать дефицит собственных производственных мощностей.

Строительство на заводе, по данным SI Analytics, прогрессирует быстрыми темпами, что свидетельствует о подготовке к активному наращиванию производства. Также отмечается, что новые конструкции могут скрывать деятельность завода от спутникового наблюдения.

Хотя северокорейские ракеты составляют лишь небольшую долю ударов России по Украине, их использование вызывает беспокойство среди международного сообщества, в частности, в Сеуле и Вашингтоне. Это демонстрирует конец почти двадцатилетнего консенсуса Совета Безопасности ООН по сдерживанию ракетных программ Пхеньяна, отмечает издание. Поделиться

ГУР раскрыло детали о баллистике РФ после атаки на Днепр

Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.

Кроме того, отмечается, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов.

ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК:

АО "Корпорация "московский институт теплотехники" (г. Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);

АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);

АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва); ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).