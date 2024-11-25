Северная Корея расширяет производство баллистических ракет для передачи РФ

КНДР активно расширяет производственные мощности ключевого завода, где собирают ракеты малой дальности, передаваемые России.
Главные тезисы
- Северная Корея расширяет производство баллистических ракет для передачи России, увеличивая производственные мощности завода “11 февраля” в Хамхине.
- Новый цех на заводе свидетельствует о попытках значительно увеличить производительность производства ракет, включая ХН-23, что может представлять угрозу для безопасности Европы и Украины.
- Использование северокорейских ракет для компенсации дефицита производственных мощностей России в войне против Украины вызывает беспокойство международного сообщества.
- Строительство новых конструкций на заводе “11 февраля” свидетельствует о подготовке к активному наращиванию производства ракет, что может быть скрыто от спутникового наблюдения.
Что известно об одном из крупнейших заводов КНДР
Завод, известный как "11 февраля", входит в машиностроительный комплекс "Ренсон" в городе Хамхин, второй по размерам в КНДР.
Этот объект является единственным известным предприятием, которое производит твердотопливные ракеты класса "Хвасон-11".
По данным спутниковых снимков, сделанных компанией Planet Labs, в октябре на территории завода возводится новый цех, а также жилые комплексы для работников. Кроме того, заметна модернизация входов в подземные помещения: убран старый мостовой кран, мешавший доступу к тоннелям.
Эксперты отмечают, что такие ракеты, хоть и используются в ограниченном количестве, могут быть полезны для России в войне против Украины, позволяя ей компенсировать дефицит собственных производственных мощностей.
Строительство на заводе, по данным SI Analytics, прогрессирует быстрыми темпами, что свидетельствует о подготовке к активному наращиванию производства. Также отмечается, что новые конструкции могут скрывать деятельность завода от спутникового наблюдения.
ГУР раскрыло детали о баллистике РФ после атаки на Днепр
Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.
Кроме того, отмечается, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов.
ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК:
АО "Корпорация "московский институт теплотехники" (г. Москва);
АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);
АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);
АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);
АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва); ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).
Согласно данным ГУР, испытания ракетного комплекса "Кедр" происходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.
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