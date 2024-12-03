"Канада может стать 51-м штатом США". Что известно о новом скандальном заявлении Трампа

Новый президент США Дональд Трамп во время встречи на прошлой неделе с канадским лидером Джастином Трюдо заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом. В команде нового главы Белого дома утверждают, что это была всего лишь шутка.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выступил со скандальным заявлением о присоединении Канады к США.
- Новый президент США обещает немалые пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.
- Трамп ужесточит контроль на границах с Мексикой и Канадой, обосновывая это защитой страны от преступности и наркотиков.
Дональд Трамп опозорился из-за новой "шутки"
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, новое неожиданное для всех заявление республиканца прозвучало на неформальной встрече с Джастином Трюдо в Мар-а-Лаго во Флориде.
Что важно понимать, туда канадский лидер прибыл с визитом после обещания нового главы Белого дома ввести тарифы в 25% на все товары из Канады.
По словам инсайдеров, слова избранного президента США должны были быть в шутку, и большинство гостей восприняли их исключительно таким образом.
Однако не сообщается, как именно отреагировал на это скандальное заявление сам Джастин Трюдо.
Что известно о новых планах Трампа
Как стало известно недавно, после возвращении в Белый дом республиканец пообещал ввести тарифы на все товары, поступающие в Штаты из Канады, Мексики и Китая.
По его словам, речь идет о 25-процентном тарифе на все товары из Канады и Мексики, и дополнительном 10-процентном тарифе на товары из Китая.
Более того, Дональд Трамп жалуется, что большое количество людей из-за Мексики и Канады приносят в США преступность и наркотики на невиданном ранее уровне.
Как утверждает новый президент США, новые тарифы будут оставаться в силе, "пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегалы не прекратят это вторжение в нашу страну!"
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