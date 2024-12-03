"Канада может стать 51-м штатом США". Что известно о новом скандальном заявлении Трампа

Новый президент США Дональд Трамп во время встречи на прошлой неделе с канадским лидером Джастином Трюдо заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом. В команде нового главы Белого дома утверждают, что это была всего лишь шутка.

Дональд Трамп опозорился из-за новой "шутки"

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, новое неожиданное для всех заявление республиканца прозвучало на неформальной встрече с Джастином Трюдо в Мар-а-Лаго во Флориде.

Что важно понимать, туда канадский лидер прибыл с визитом после обещания нового главы Белого дома ввести тарифы в 25% на все товары из Канады.

После того, как Трюдо заявил, что такие тарифы нанесут ущерб канадской экономике, Трамп ответил, что если это так, то, возможно, Канаде стоит присоединиться к США в качестве 51-го штата, — рассказывают анонимные источники. Поделиться

По словам инсайдеров, слова избранного президента США должны были быть в шутку, и большинство гостей восприняли их исключительно таким образом.

Однако не сообщается, как именно отреагировал на это скандальное заявление сам Джастин Трюдо.

Что известно о новых планах Трампа

Как стало известно недавно, после возвращении в Белый дом республиканец пообещал ввести тарифы на все товары, поступающие в Штаты из Канады, Мексики и Китая.

По его словам, речь идет о 25-процентном тарифе на все товары из Канады и Мексики, и дополнительном 10-процентном тарифе на товары из Китая.

20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать с Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все поступающие в Соединенные Штаты товары, — заявил лидер республиканцев. Поделиться

Более того, Дональд Трамп жалуется, что большое количество людей из-за Мексики и Канады приносят в США преступность и наркотики на невиданном ранее уровне.