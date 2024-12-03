Генсек НАТО впервые раскрыл содержание переговоров с Трампом касательно Украины

По словам генсека НАТО Марка Рютте, он предупредил нового президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию плохого мирного соглашения с Россией.
Главные тезисы
- Марк Рютте рассказал, что именно они обсуждали с Трампом.
- Генсек НАТО призвал к усилению поддержки Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Россией.
- Рютте назвал свою приоритетную задачу на фоне войны РФ против Украины.
Что обсуждали Трамп и Рютте
Первая встреча нового генсека НАТО и новоизбранного президента США состоялась 23 ноября.
Во время нее Рютте рассказал своему визави об угрозах, связанных с поставкой Россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных в Иран.
По мнению Марка Рютте, глава КНР Си Цзиньпин "может подумать о чем-то другом в будущем, если не будет хорошего соглашения (для Украины)".
Таким образом, генсек НАТО дал понять Дональду Трампу, что Китай готов к вторжению в Тайвань, однако это произойдет только в случае падения Украины.
Рютте призвал к усилению поддержки Украины
По словам Марка Рютте, крайне важно максимально усилить Украину и ее армию в преддверии потенциальных мирных переговоров со страной-агрессорской Россией.
Генеральный секретер Североатлантического союза не скрывает, что лично для него это приоритет.
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