Генсек НАТО впервые раскрыл содержание переговоров с Трампом касательно Украины

По словам генсека НАТО Марка Рютте, он предупредил нового президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию плохого мирного соглашения с Россией.

Что обсуждали Трамп и Рютте

Первая встреча нового генсека НАТО и новоизбранного президента США состоялась 23 ноября.

Во время нее Рютте рассказал своему визави об угрозах, связанных с поставкой Россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных в Иран.

Иран получает деньги от России в обмен, например, на ракеты, а также беспилотные технологии. И эти деньги используются для поддержки "Хезболла" и ХАМАС, а также для управления конфликтом за пределами региона. Марк Рютте Генсек НАТО

По мнению Марка Рютте, глава КНР Си Цзиньпин "может подумать о чем-то другом в будущем, если не будет хорошего соглашения (для Украины)".

Таким образом, генсек НАТО дал понять Дональду Трампу, что Китай готов к вторжению в Тайвань, однако это произойдет только в случае падения Украины.

Дональд Трамп и Марк Рютте (Фото: nato.int)

Рютте призвал к усилению поддержки Украины

Мы не можем допустить ситуации, когда северокорейский диктатор Ким Чен Ын и российский лидер, Си Цзиньпин и Иран радуются тому, что пришли к соглашению, не устраивающему Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США, — заявил генсек НАТО. Поделиться

По словам Марка Рютте, крайне важно максимально усилить Украину и ее армию в преддверии потенциальных мирных переговоров со страной-агрессорской Россией.

Сейчас самое главное — убедиться, что когда (Владимир) Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Марк Рютте Генсек НАТО

Генеральный секретер Североатлантического союза не скрывает, что лично для него это приоритет.