Генсек НАТО уперше розкрив зміст переговорів з Трампом щодо України

За словами генсека НАТО Марка Рютте, він попередив нового президента США Дональда Трампа про "серйозну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання поганої мирної угоди з Росією.

Що обговорювали Трамп і Рютте

Перша зустріч нового генсека НАТО та новообраного президента США відбулася 23 листопада.

Під час неї Рютте розповів своєму візаві про загрози, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану.

Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки "Хезболли" і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону. Марк Рютте Генсек НАТО

На переконання Марка Рютте, глава КНР Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)".

Таким чином генсек НАТО дав зрозуміти Дональду Трампу, що Китай готовий до вторгнення у Тайвань, однак це станеться лише у разі падіння України.

Дональд Трамп і Марк Рютте (Фото: nato.int)

Рютте закликав до посилення підтримки України

Ми не можемо допустити ситуації, коли північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радіють через те, що дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, бо в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США, — заявив генсек НАТО. Поширити

За словами Марка Рютте, вкрай важливо максимально посилити Україну та її армію напередодні потенційних мирних перемовин з країною-агресоркою Росією.

Зараз найголовніше — переконатися, що, коли (Володимир) Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Марк Рютте Генсек НАТО

Генеральний секретер Альянсу не приховує, що особисто для нього це наразі пріоритет.