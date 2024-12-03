Генсек НАТО уперше розкрив зміст переговорів з Трампом щодо України

За словами генсека НАТО Марка Рютте, він попередив нового президента США Дональда Трампа про "серйозну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання поганої мирної угоди з Росією.
Головні тези:
- Марк Рютте розповів, що саме вони обговорювали з Трампом.
- Генсек НАТО закликав до посилення підтримки України напередодні можливих мирних переговорів з Росією.
- Рютте назвав своє пріоритетне завдання станом на сьогодні.
Що обговорювали Трамп і Рютте
Перша зустріч нового генсека НАТО та новообраного президента США відбулася 23 листопада.
Під час неї Рютте розповів своєму візаві про загрози, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану.
На переконання Марка Рютте, глава КНР Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)".
Таким чином генсек НАТО дав зрозуміти Дональду Трампу, що Китай готовий до вторгнення у Тайвань, однак це станеться лише у разі падіння України.
Рютте закликав до посилення підтримки України
За словами Марка Рютте, вкрай важливо максимально посилити Україну та її армію напередодні потенційних мирних перемовин з країною-агресоркою Росією.
Генеральний секретер Альянсу не приховує, що особисто для нього це наразі пріоритет.
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