"Канада може стати 51-м штатом США". Що відомо про нову скандальну заяву Трампа

Новий президент США Дональд Трамп під час зустрічі минулого тижня з канадським лідером Джастіном Трюдо заявив, що Канада може стати 51-м американським штатом. У команді нового очільника Білого дому стверджують, що це був лише жарт.

Дональд Трамп зганьбився через новий “жарт”

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, нова неочікувана для всіх заява республіканця пролунали на неформальній зустрічі з Джастіном Трюдо у Мар-а-Лаго у Флориді.

Що важливо розуміти, туди канадський лідер прибув з візитом після обіцянки нового очільника Білого дому ввести тарифи у 25% на всі товари з Канади.

Після того, як Трюдо зауважив, що такі тарифи зашкодять канадській економіці, Трамп заявив, що якщо це так, то, можливо, Канаді варто приєднатися до США як 51-й штат, — розповідають анонімні джерела. Поширити

За словами інсайдерів, слова обраного президента США мали бути жартом, й більшість гостей сприйняли їх винятково таким чином.

Однак не повідомляється, як саме відреагував на цю скандальну заяву сам Джастін Трюдо.

Що відомо про нові плани Трампа

Як стало відомо нещодавно, після повернення до Білого дому республіканець пообіцяв ввести тарифи на всі товари, що надходять до Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

За його словами, йдеться про 25-відсотковий тариф на всі товари з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів, — заявив лідер республіканців. Поширити

Ба більше, Дональд Трамп бідкається, що велика кількість людей через Мексику і Канаду приносять до США злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні.