Це буде жахливо. У Люксембурзі оцінили один з планів Трампа щодо України

Як вважає очільник МЗС Люксембургу Ксавʼє Беттель, якщо новий президент США Дональд Трамп заблокує американську допомогу для України, то ідентичне рішення ухвалять і деякі інші союзники Києва.

У Люксембурзі спрогнозували наслідки можливих рішень Трампа

Ксавʼє Беттель звертає увагу на те, що станом на сьогодні Україна потребує насамперед підтримки у зброї від своїх партнерів.

Про це офіційний Київ і сам постійно публічно закликає.

Глава МЗС Люксембургу плекає надію, що ця допомога не буде остаточно заблокована після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Якщо Трамп скаже: "Ось мій план, я припиняю давати гроші", то один за одним інші зроблять так само, і тоді це насправді станеться. Ми підведемо Україну, і це буде жахливо. Вони воюють за нас, не слід про це забувати. Та я не вважаю, що ми готові відправляти туди людей Ксавʼє Беттель Глава МЗС Люксембурга

Як Беттель оцінює потенційне введення військ НАТО в Україну

Дипломат не приховує, що наразі виступає проти відправлення військових НАТО в Україну, адже вважає це ескалаційним рішенням.

З такою заявою він виступив перед початком зустрічі глав МЗС країн Альянсу у Брюсселі у вівторок, 3 грудня.

Журналісти попросили його оцінити можливість розгортання військ НАТО в Україні "для забезпечення можливого миру".

Війська на землі означають війну, і нам потрібно про це памʼятати, — заявив очільник люксембурзького МЗС. Поширити

Окрім того, вказано, що Беттель скептично висловився щодо позиції країн, нібито готових до відправлення військ в Україну.