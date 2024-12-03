Це буде жахливо. У Люксембурзі оцінили один з планів Трампа щодо України

Як вважає очільник МЗС Люксембургу Ксавʼє Беттель, якщо новий президент США Дональд Трамп заблокує американську допомогу для України, то ідентичне рішення ухвалять і деякі інші союзники Києва.
Головні тези:
- Блокування американської допомоги для України може призвести до жахливих наслідків.
- Україні дуже потрібна підтримка у зброї від усіх своїх партнерів.
- Очільник МЗС Люксембургу виступає проти відправлення військ НАТО в Україну через можливий ескалаційний характер цього кроку.
У Люксембурзі спрогнозували наслідки можливих рішень Трампа
Ксавʼє Беттель звертає увагу на те, що станом на сьогодні Україна потребує насамперед підтримки у зброї від своїх партнерів.
Про це офіційний Київ і сам постійно публічно закликає.
Глава МЗС Люксембургу плекає надію, що ця допомога не буде остаточно заблокована після повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Як Беттель оцінює потенційне введення військ НАТО в Україну
Дипломат не приховує, що наразі виступає проти відправлення військових НАТО в Україну, адже вважає це ескалаційним рішенням.
З такою заявою він виступив перед початком зустрічі глав МЗС країн Альянсу у Брюсселі у вівторок, 3 грудня.
Журналісти попросили його оцінити можливість розгортання військ НАТО в Україні "для забезпечення можливого миру".
Окрім того, вказано, що Беттель скептично висловився щодо позиції країн, нібито готових до відправлення військ в Україну.
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