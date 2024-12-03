Это будет ужасно. В Люксембурге оценили один из планов Трампа относительно Украины

Как считает глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, если новый президент США Дональд Трамп заблокирует американскую помощь Украине, то идентичное решение примут и некоторые другие союзники Киева.
Главные тезисы
- Блокировка американской помощи для Украины может привести к ужасным последствиям.
- Украине очень нужна поддержка в оружии от всех своих партнеров.
- Глава МИД Люксембурга выступает против отправки войск НАТО в Украину из-за возможного эскалационного характера этого шага.
В Люксембурге спрогнозировали последствия возможных решений Трампа
Ксавье Беттель обращает внимание на то, что на сегодняшний день Украина нуждается прежде всего в поддержке оружия от своих партнеров.
Об этом официальный Киев и сам постоянно публично сообщает.
Глава МИД Люксембурга питает надежду, что эта помощь не будет окончательно заблокирована после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Как Беттель оценивает потенциальный ввод войск НАТО в Украину
Дипломат не скрывает, что выступает против отправки военных НАТО в Украину, ведь считает это эскалационным решением.
С таким заявлением он выступил перед началом встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе во вторник, 3 декабря.
Журналисты попросили его оценить возможность развертывания войск НАТО в Украине "в целях обеспечения возможного мира".
Кроме того, указано, что Беттель скептически высказался по поводу позиции стран, якобы готовых к отправке войск в Украину.
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