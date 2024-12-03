Это будет ужасно. В Люксембурге оценили один из планов Трампа относительно Украины

Как считает глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, если новый президент США Дональд Трамп заблокирует американскую помощь Украине, то идентичное решение примут и некоторые другие союзники Киева.

В Люксембурге спрогнозировали последствия возможных решений Трампа

Ксавье Беттель обращает внимание на то, что на сегодняшний день Украина нуждается прежде всего в поддержке оружия от своих партнеров.

Об этом официальный Киев и сам постоянно публично сообщает.

Глава МИД Люксембурга питает надежду, что эта помощь не будет окончательно заблокирована после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Если Трамп скажет: "Вот мой план, я прекращаю давать деньги", то один за другим другие поступят так же, и тогда это действительно произойдет. Мы подведем Украину, и это будет ужасно. Они воюют за нас, не следует об этом забывать. Но я не считаю, что мы готовы отправлять туда людей Ксавье Беттель Глава МИД Люксембурга

Как Беттель оценивает потенциальный ввод войск НАТО в Украину

Дипломат не скрывает, что выступает против отправки военных НАТО в Украину, ведь считает это эскалационным решением.

С таким заявлением он выступил перед началом встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе во вторник, 3 декабря.

Журналисты попросили его оценить возможность развертывания войск НАТО в Украине "в целях обеспечения возможного мира".

Войска на земле означают войну, и нам нужно об этом помнить, — заявил глава люксембургского МИД. Поделиться

Кроме того, указано, что Беттель скептически высказался по поводу позиции стран, якобы готовых к отправке войск в Украину.